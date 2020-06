Kiefer: Polom na Adria touru lahko ogrozi izvedbo drugih turnirjev

Berlin – Nekdanji nemški teniški igralec Nicolas Kiefer, leta 2004 četrti na svetovni lestvici ATP, je ostro kritiziral prireditelje turneje Adria toura, na kateri so odkrili vrsto okuženih za koronavirusom med nastopajočimi, danes pa se jim pridružil še Goran Ivanišević. Prst uperil v igralce, ki so sodelovali na turnirjih v Beogradu in Zadru. Po njegovem mnenju je zdaj ogrožena tudi izvedba turnirjev na mednarodni ravni od avgusta naprej.



»Vse te okužbe so opozorilo za krovne zveze,« je v intervjuju za nemški T-online dejal Kiefer, ki se sprašuje, ali je smiselno pripraviti turnir za grand slam v Parizu v prisotnosti gledalcev med 27. septembrom in 11. avgustom. Pred tem bo na sporedu še odprto prvenstvo ZDA v New Yorku med 31. avgustom in 13. septembrom. Zaradi dogodkov v zadnjih tednih je po Kieferjevem mnenju njuna izvedba ogrožena.

Zamisel dobra, izvedba slaba

Dejal je, da je nerazumljivo, zakaj so se Dominic Thiem, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov in drugi odzvali na povabilo Novaka Đokovića. Odločitev, da Viktor Troicki na turnir pripelje tudi nosečo ženo, pa po Kieferjevi oceni ni bila v skladu z zdravim razumom.



»Vsi ti igralci imajo izvrstne svetovalce. Ne vem, kako so jim lahko dovolili nastop na turnirju. Če sta Thiem in Zverev tako naivna, se lahko vprašamo, ali razmišljata še o čem drugem, ne samo o teniških žogicah,« je oster Kiefer.



Zamisel turneje je sicer pozdravil, a bi jo morali izpeljati brez gledalcev in ob drugačnih zaščitnih ukrepih, saj lahko dvoboji med zvezdniki tenisa tudi pred praznimi tribunami pomagajo v pripravah na nadaljevanje sezone. Ta se bo po prilagojenem programu ATP in WTA začela 14. (Washington) oziroma 3. avgusta (Palermo).