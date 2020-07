Odpoved teniških turnirjev na Kitajskem

Ljubljana - V teniški sezoni so se zgodile nove odpovedi, saj so prireditelji zaradi novih ukrepov oblasti v boju s covidom-19 na Kitajskem odpovedali vse tam načrtovane turnirje. To sta v sporočilu za javnost zapisali obe krovni teniški zvezi ATP in WTA.



Kitajska je namreč v boju s pandemijo novega koronavirusa uvedla številne nove ukrepe na področju športnih tekmovanj, zaradi česar je odpovedala vse večje mednarodne dogodke na tamkajšnjih tleh.



Koledar moških tekmovanj, ki po Roland Garrosu še ni bil objavljen, tako ostaja brez predvidenih turnirjev v Chengduju, Zhuhaiju, Pekingu in Šanghaju, kjer bi moral potekati vsakoletni masters. V ženskem sporedu so morali odpovedati več turnirjev, in sicer v Pekingu, Wuhanu, od koder se je v svet ob koncu lanskega leta razširil novi koronavirus, Nanchangu, Zhengzouju, Zhuhaiju, Guangzhouju in zaključni turnir osmerice v Šenženu.



Ženski del mednarodnega sporeda se bo začel v Palermu 3. avgusta, moško nadaljevanje sezone pa je bilo po odpovedi turnirja v Washingtonu prestavljeno v New York, kjer bodo organizirali prestavljeni masters iz Cincinnatija med 20. in 28. avgustom. Oktobrski in novembrski termini so za zdaj odprti, niti ATP niti WTA pa v svojih izjavah nista sporočila, ali bodo turnirji nadomeščeni. V ženskem delu sezone so po grand slamu v Parizu, ki bo od 27. septembra do 11. oktobra, predvideni turnirji v Tokiu, Seulu, Linzu in Moskvi, a so za zdaj še brez datumov.