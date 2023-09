Kitajska po dveh letih dobila teniški turnir: Odločitev je ekonomska

Ženski teniški turnirji se v ponedeljek vračajo na Kitajsko, manj kot dve leti po tem, ko je združenje WTA obljubilo, da bo bojkotiralo državo zaradi skrbi za igralko Peng Shuai. Turnir WTA v Guangzhouju bo prvi na celinski Kitajski po letu 2019 in čeprav se ga ne bo udeležila nobena izmed 20 najboljših, bo pritegnil veliko pozornosti.

Združenje WTA je prekinilo dejavnosti na Kitajskem decembra 2021. Takrat je nekdanja prva igralka sveta v dvojicah Peng Shuai za kratko izginila, potem ko je izrekla - in nato umaknila – obtožbe o spolnem napadu proti visokemu kitajskemu uradniku. Po skoraj dveletnem bojkotu turnirjev na Kitajskem se razmere niso spremenile, so priznali pri WTA. V združenju so dodali, da niso dosegli vsega, kar so želeli, a bodo ostali v stiku z ljudmi, ki so blizu Peng, da ji zagotovijo varno življenje z družino.

Peng Shuai sprva izginila iz javnosti

»Odločitev za vrnitev je ekonomska,« je dejal Lionel Maltese, nekdanji član izvršnega odbora francoske teniške zveze. »Dohodek, ustvarjen na Kitajskem, močno vpliva na financiranje in prihodke vseh igralk.«

Glavni zvezdnici v Guangzhouju bosta verjetno 24. igralka sveta Poljakinja Magda Linette in Romunka Sorana Cirstea, trenutno 26. igralka na svetovni lestvici. Za zdaj ni jasno, ali bo katera od igralk glasno govorila o Peng, toda Francozinja Alize Cornet, 99. na svetovni lestvici, je ta teden sporočila, da bo turnir izpustila.

»Ostala bom zvesta svojim prepričanjem in v skrbeh za svoje zdravje sem se odločila, da letos ne bom igrala na Kitajskem,« je zapisala na družbenih omrežjih. Potem ko je prvotno Peng Shuai izginila iz javnosti, se je na videz orkestrirano pojavila na številnih športnih dogodkih, vključno z zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu februarja 2022.