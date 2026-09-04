Klepačeva v ZDA brez milosti, tekmicama v drugem nizu ni prepustila niti igre

Izkušena slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je skupaj z Japonko Eri Hozumi zanesljivo prebila v drugi krog odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Slovensko-japonska naveza je v uvodnem krogu zadnjega grand slama sezone ameriško kombinacijo Bella Payne–Sara Shumate premagala s 6:3 in 6:0.

Štiridesetletna Koprčanka in osem let mlajša Japonka sta za zmago potrebovali le 66 minut. Še posebej prepričljivi sta bili v drugem nizu, v katerem tekmicama nista prepustili niti ene igre.

V naslednjem krogu se bosta pomerili z zmagovalkama obračuna Asia Muhammad-Fanny Stollar (ZDA-Madž/16) - Alycia Parks-Irina Šjimanovič (ZDA-Blr).

Radišićeva hitro končala prvenec

V konkurenci dvojic je na turnirju z nagradnim skladom 93,2 milijona evrov nastopila tudi Nika Radišić. Z Nizozemko Isabelle Haverlag se je poslovila že v prvem krogu, potem ko sta bili s 6:1 in 6:1 boljši Kanadčanka Leylah Fernandez in Indonezijka Janice Tjen.

Radišićeva in Haverlagova sta bili pred turnirjem prvi rezervi za nastop v glavnem delu, po poznih odpovedih pa sta vendarle dobili priložnost za nastop.

Za Radišićevo je bil to prvi nastop na turnirju za grand slam. Pred prihodom v New York je bila v dobri formi, saj je s Haverlagovo osvojila turnir serije WTA 125 v Philadelphii.

Šeško pred zadnjim mladinskim grand slamom

Med mladinci bo Slovenijo v velikem jabolku zastopal Žiga Šeško, ki se je po prvem turnirju serije challenger v karieri na Majorki odpravil proti ZDA. Tam je v prvem krogu izgubil proti Francozu Alexandru Müllerju s 4:6 in 2:6.

Za 18-letnika bo OP ZDA zadnji turnir velike četverice v mladinski konkurenci. Letos je že osvojil mladinski OP Avstralije med posamezniki, na Wimbledonu pa je z Brazilcem Gutom Miguelom slavil še med dvojicami. Njegov naslov v Melbournu je bil tudi prvi slovenski naslov med mladinci v posamični konkurenci na turnirjih za grand slam.