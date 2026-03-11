Ko je jezna, jo potolaži novi ljubljenec

Vodilna teniška igralka na svetu Arina Sabalenka je v zadnjih dneh največ pozornosti pozornosti namenjala nadaljevanju sezone na prestižnem turnirju v Indian Wellsu. Toda tudi ob igrišču Belorusinji ni dolgčas. Pred dnevi jo je zaročil partner Georgios Frangulis, zdaj pa si je uresničila željo o psu – navdušena je ob družbi ljubkega koker španjela. Arina sicer slovi kot temperamentna igralka, v javnosti pogosto ne skriva čustev.

»Prav neverjetno je, kako me ta moj novi kuža pomirja. Kadarkoli pride do povišane temperature v moji ekipi, vzamem mojega Asha in se takoj počutim bolje,« je povedala in obrazložila, kako je poimenovala hišnega ljubljenčka: "Lani sem si dejala, če bom zmagala na odprtem prvenstvu ZDA, si bom omislila psa. Dobil pa bo ime, ki me bo spominjalo na New York. In ker so tam osrednje igrišče poimenovali po legendarnem Arthurju Ashu, je zdaj tudi moj koker španjel Ash.«