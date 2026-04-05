Ko jo je Đoković povabil na zmenek, si je mislila: Kdo je ta otrok?

Ruska teniška zvezdnika Maria Šarapova je v pogovoru z Andreo Petković razkrila eno bolj zabavnih epizod iz zgodnjih let obeh karier. Spomnila se je ekshibicijskega dvoboja v Indian Wellsu, ko ji je Novak Đoković predlagal stavo: če zmaga, gresta na večerjo. Srb je dvoboj dobil, obljubo pa takoj vnovčil.

Po njenih besedah je vse skupaj vzel zelo resno. Šarapova je pripovedovala, da ji je še isti večer sporočil, da gresta na japonsko večerjo, ob tem pa jo je njegov pristop precej zabaval, saj je bil takrat še na začetku velikega vzpona. Zgodbo je že prej obudila tudi v skupnem pogovoru z Đokovićem na Instagramu, kjer sta potrdila, da sta res šla na zmenek oziroma večerjo po tej stavi.

Maria Šarapova je to zgodbo v zadnjih letih omenila večkrat, zato je znova zaokrožila tudi v teniških medijih in na družbenih omrežjih. Ne gre za nov dogodek, temveč za anekdoto iz časa, ko sta bila oba še na začetku svojih velikih karier, zdaj pa jo je Rusinja znova obudila v pogovoru z nekdanjo teniško igralko z nemškim potnim listom in koreninami iz BiH Andreo Petković.

Dogodek se je zgodil leta 2007, ko je bil najtrofejnejši teniški igralec sveta še v vzponu,