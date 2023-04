Ko ni poljske mačke Ige Świątek, plešejo češke miši

Čehinja Petra Kvitova je zmagovalka teniškega turnirja WTA serije 1000 v Miamiju z nagradnim skladom 8,1 milijona evrov. Dvakratna prvakinja Wimbledona je v finalu premagala aktualno zmagovalko najprestižnejšega turnirja na travi, Jeleno Ribakino iz Kazahstana, s 7:6 in 6:2.

Za 32-letno Petro Kvitovo je to jubilejna 30. zmaga na turnirjih WTA in deveta na seriji 1000. Zadnji naslov je osvojila junija lani v Eastbournu. Hkrati je bil to njen 41. finale WTA.

Sedma igralka sveta, sicer rojena v Moskvi, ostaja pri štirih naslovih v trinajstih finalih. S prvim porazom po trinajstih zaporednih zmagah je 23-letna Jelena Ribakina zapravila možnost za dva zaporedna naslova na turnirjih WTA 1000. Pred štirinajstimi dnevi je namreč osvojila Indian Wells.

Zgolj štiri igralke so osvojile takoimenovan sunshine double v Indian Wellsu in Miamiju. To so Steffi Graf (1994, 1996), Kim Clijsters (2005), Viktorija Azarenka (2016) in Iga Świątek (2022), slednja je zaradi poškodbe odpovedala nastop na letošnjem turnirju v Miamiju.