Ko stopi na igrišče, se kar zasvetijo karati dragih kamnov

Teniška številka 1 Arina Sabalenka je zadnji veliki slam leta v New Yorku odprla v slogu velike zvezdnice in tudi vplivnice. Belorusinja je pozornost vzbudila z razkošnim kompletom ogrlice, zapestnice in uhanov, ki skupaj tvorijo več kot 127 karatov dragih kamnov. Vrednost kompleta presega 345.000 evrov.

Nakit so izdelali iz 18-karatnega zlata, v njem pa so safirji, turmalini, granati, cirkoni, spineli, krizoberili in tanzaniti. Samo ogrlica vsebuje kar 83,2 karata dragih kamnov.

Oblikovalci so navdih našli v multikulturnosti in energiji New Yorka, zato je komplet precej bolj barvit kot nakit, ki ga je Sabalenka nosila na drugih turnirjih za grand slam.

Sabalenka je sicer že letos nosila zelo dragocen nakit. V Wimbledonu je bil njen komplet vreden približno 215.000 evrov, v Parizu pa je nosila nakit v vrednosti približno 88.000 evrov.