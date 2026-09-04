  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Tenis

Ko stopi na igrišče, se kar zasvetijo karati dragih kamnov

Arina Sabalenka na OD ZDA vzbuja pozornost z razkošnim kompletom ogrlice, zapestnice in uhanov. Vrednost presega 345.000 evrov.
Arina Sabalenka ni drzna le na teniškem igrišču, temveč tudi pri izbiri nakita, s katerim vzbuja pozornost v teniški karavani. FOTO: Julian Finney/Getty Images Via AFP
Galerija
Arina Sabalenka ni drzna le na teniškem igrišču, temveč tudi pri izbiri nakita, s katerim vzbuja pozornost v teniški karavani. FOTO: Julian Finney/Getty Images Via AFP
G. N.
4. 9. 2026 | 13:30
1:36
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Teniška številka 1 Arina Sabalenka je zadnji veliki slam leta v New Yorku odprla v slogu velike zvezdnice in tudi vplivnice. Belorusinja je pozornost vzbudila z razkošnim kompletom ogrlice, zapestnice in uhanov, ki skupaj tvorijo več kot 127 karatov dragih kamnov. Vrednost kompleta presega 345.000 evrov.

Nakit so izdelali iz 18-karatnega zlata, v njem pa so safirji, turmalini, granati, cirkoni, spineli, krizoberili in tanzaniti. Samo ogrlica vsebuje kar 83,2 karata dragih kamnov.

Oblikovalci so navdih našli v multikulturnosti in energiji New Yorka, zato je komplet precej bolj barvit kot nakit, ki ga je Sabalenka nosila na drugih turnirjih za grand slam.

Sabalenka je sicer že letos nosila zelo dragocen nakit. V Wimbledonu je bil njen komplet vreden približno 215.000 evrov, v Parizu pa je nosila nakit v vrednosti približno 88.000 evrov.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
OP ZDA

Alcaraz prestal prvi test, uspešno tudi Sabalenka

Na prvem nastopu med posamezniki po daljši poškodbi zapestja je Carlos Alcaraz slavil v treh nizih, uspešen je bil tudi Američan Ben Shelton.
1. 9. 2026 | 07:54
Preberite več
Šport  |  Tenis
Mešane dvojice

Sabalenka se je pošalila na Đokovićev račun: Rotil me je, naj igram z njim

Prva teniška igralka sveta Arina Sabalenka bo na OP ZDA v kategoriji mešanih dvojic igrala s srbskim zvezdnikom Novakom Đokovićem.
17. 8. 2026 | 10:36
Preberite več
Šport  |  Tenis
Arina Sabalenka

Ko je jezna, jo potolaži novi ljubljenec

Arina Sabalenka si je uresničila željo po lanski lovoriki na odprtem prvenstvu ZDA.
11. 3. 2026 | 16:54
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
12. etapa

Veličastna zmaga Jakoba Omrzela na Vuelti

Jakob Omrzel sam, v Pogačarjevem slogu, skozi cilj 12. etape.
Miroslav Cvjetičanin 3. 9. 2026 | 14:42
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Čerin: Rdeči biki so dojeli, da lahko dosežejo nekaj velikega

Nekdanji slovenski kolesar pričakuje, da se bo Primož Roglič boril za zmago, Tadej Pogačar pa storil vse, da se čim prej vrne na kolo.
Miha Hočevar 3. 9. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Pogačar s padcem ni ogrozil le SP, otežil si je tudi prihodnjo sezono

Nekdanji irski šampion in zdaj že vrsto let komentator kolesarskih dirk Sean Kelly je v kolumni ocenil, kaj vse poškodbe prinašajo slovenskemu asu.
Nejc Grilc 3. 9. 2026 | 04:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Arheologija

Tudi BBC se je poklonil odkritju slovenskih gverilskih arheologov

Dimitrij Mlekuž Vrhovnik in Tomaž Fabec sta lani objavila članek o velikanskih kamnitih strukturah, ki so jih prazgodovinske skupnosti uporabljale za lov.
Staš Ivanc 3. 9. 2026 | 13:43
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Delo 31. 8. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
2. 9. 2026 | 07:46
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Delo 3. 9. 2026 | 15:26
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvoz zdravil

Kako je Slovenija pristala med največjimi izvozniki zdravil na svetu

Podatki ne kažejo toliko moči farmacevtov v Sloveniji kot logistični potencial, ki bi ga lahko bolje izkoristili.
Karel Lipnik 4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Geopolitični šoki

Dve tretjini svetovne trgovine pod vplivom meddržavnih napetosti

Stroški tovora letijo v nebo, cena pa ni več prvi kriterij za izbiro dobavitelja, ampak varnost dobave.
Milka Bizovičar 4. 9. 2026 | 04:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Maja Zdeličan, Ljubljanske mlekarne

Globalni trend so zdravi in okusni izdelki

Ljubljanske mlekarne so zaupanje potrošnikov gradile sedem desetletij, saj so ustvarili blagovne znamke, s katerimi je odraščalo več generacij Slovencev.
Marjana Kristan Fazarinc 3. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Intervju Andreja Jaklič

Zdravje prav vsem stvarem spreminja vrednost

Na zdravje veliko bolj kot sam zdravstveni sistem vplivajo naš dohodek, izobrazba, način življenja, prehrana, gibalne navade, pravi prof. dr. Andreja Jaklič.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:10
Preberite več

Več iz teme

New YorkArina SabalenkanakittenisOP ZDAdragi kamnišport zasebno

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Razno
Jasno pojasnilo

Slikovito o xG, kot da se bi celo noč pogovarjal z dekletom, a greš domov sam

Nekdanji nogometni zvezdnik Manchester Uniteda Roy Keane je pronicljivo obračunal z najbolj priljubljenim nogometnim statističnim kazalnikom – pričakovani goli.
4. 9. 2026 | 14:05
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Rop

Rop v obmejni trgovini: storilec še vedno na begu

Ker gre za oboroženo osebo, so občane pozvali, naj sami ne poskušajo vzpostaviti kontakta z njim.
4. 9. 2026 | 13:45
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Dvajseta obletnica

Hčerka lovca na krokodile se je poklonila svojemu očetu, »superjunaku«

Pred 20 leti je med snemanjem oddaje življenje izgubil neustrašni Avstralec Steve Irwin. Družina se mu je poklonila z zapisi na družbenih omrežjih.
Simona Bandur 4. 9. 2026 | 13:34
Preberite več
Šport  |  Tenis
Drzna Belorusinja

Ko stopi na igrišče, se kar zasvetijo karati dragih kamnov

Arina Sabalenka na OD ZDA vzbuja pozornost z razkošnim kompletom ogrlice, zapestnice in uhanov. Vrednost presega 345.000 evrov.
4. 9. 2026 | 13:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Pred odprtjem

Na predogledu muzeja narativne umetnosti Georgea Lucasa

Slavni ameriški režiser, stvaritelj Vojne zvezd George Lucas in njegova žena Mellody Hobson sta po novem muzeju popeljala 300 novinarjev.
4. 9. 2026 | 13:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Dvajseta obletnica

Hčerka lovca na krokodile se je poklonila svojemu očetu, »superjunaku«

Pred 20 leti je med snemanjem oddaje življenje izgubil neustrašni Avstralec Steve Irwin. Družina se mu je poklonila z zapisi na družbenih omrežjih.
Simona Bandur 4. 9. 2026 | 13:34
Preberite več
Šport  |  Tenis
Drzna Belorusinja

Ko stopi na igrišče, se kar zasvetijo karati dragih kamnov

Arina Sabalenka na OD ZDA vzbuja pozornost z razkošnim kompletom ogrlice, zapestnice in uhanov. Vrednost presega 345.000 evrov.
4. 9. 2026 | 13:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Pred odprtjem

Na predogledu muzeja narativne umetnosti Georgea Lucasa

Slavni ameriški režiser, stvaritelj Vojne zvezd George Lucas in njegova žena Mellody Hobson sta po novem muzeju popeljala 300 novinarjev.
4. 9. 2026 | 13:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:23
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NASVET

Kaj je pametneje narediti s 100 evri na mesec?

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Delo 3. 9. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
3. 9. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRIJAVITE SE

Kaj se skriva za rekordi na borzah

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
4. 9. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo