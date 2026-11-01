Koliko je zaslužil Alexander Zverev? Presenetljiv tudi izplen Veronike Erjavec

Na teniški lestvici največjih zaslužkarjev je na vrhu nekaj presenečenj, tam ni Jannika Sinnerja in ne Carlosa Alcaraza, najboljših igralcev zadnjih let. Največ denarja je s turnirskimi nagradami do 26. oktobra pričakovano zbral Alexander Zverev, dobrih 15,17 milijona dolarjev, med ženskami pa Jelena Ribakina z 11,10 milijona. Slovenska primerjava razkriva drugo plat teniškega vsakdana: Veronika Erjavec je z nagradami presegla pol milijona dolarjev in ima za seboj uspešno sezono, vodilna slovenska igralca pa sta končala vsak pri dobrih 22.000 dolarjih. Toliko lahko najboljši zaslužijo že s porazom v uvodnih kolih velikih turnirjev, vsekakor pa ni dovolj, da bi se povrnili stroški turnirskega nastopanja. Zverevu sta največ denarja prinesla prva naslova na turnirjih za grand slam, ki ju je ...