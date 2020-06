Kot vedno bi Polona tudi v Lukovici rada zmagala

Lukovica pri Domžalah

Po posebnih pravilih dogodka so sobotne zmage štele za skupni izid po eno točko, včerajšnje po dve, sleherna današnja zmaga pa bo štela tri točke. V primeru dežja bodo po zadnji uradni novici dvoboj prekinili in bo trenutni izid obenem tudi končni, obstaja pa tudi želja nekaterih o preložitvi na torek. Včeraj so bili igralci vzhodne selekcije prepričljivo uspešnejši, med ključnimi za zdaj že visoko vodstvo s 17:4 pa so bile zmage Tamare Zidanšek proti Kaji Juvan, Polone Hercog proti Dalili Jakupović in Blaža Role proti Blažu Kavčiču.

- Kako je svet lahko drugačen. Podobna razmišljanju slovenskih nogometnih navdušencev na zadnji petkov večer, ko se je žoga spet vrnila na prvoligaška igrišča, je bila tudi rdeča nit teniškega dogajanja na prizorišču, ki ga širša javnost bolj pozna po kamnolomu ob avtocesti, v športnih krogih pa se kraja spominjajo različni rodovi naših hokejistov, saj so tu poleti igrali na rolarkah. Zdaj pa se tu predstavlja smetana slovenskega tenisa v zanimivem dvoboju selekcij vzhoda in zahoda za pokalDanašnji zadnji dan prinaša zanimiv spored, če mu seveda muhasto vreme ne bo zagodlo.Kot ponavadi v tenisu, če seveda ni strehe nad igriščem, morajo imeti prireditelji v žepu več scenarijev, ne nazadnje je že v uvodnem dnevu zanimive prireditve »udarila« tudi prekinitev, današnja vremenska napoved prav mirnega spanca ne obeta. Spored pa ponuja, za slovenske razmere kajpak, imenitno vsebino z dvobojemaIn ker bi bilo zares lepo zaokrožiti to pisano dogajanje z vodilnimi akterji našega tenisa iz različnih regij, obstaja tudi možnost prestavitve dela sporeda na jutrišnji torek.O tem bodo seveda razmišljali prireditelji, če druge rešitve ne bo, vsaj doslej pa je med navzočimi prevladovala dobra volja. Tako na igrišču kot tudi ob njem. Legendarna Mima Jaušovec, edina Slovenka doslej z lovoriko turnirja za grand slam (Roland Garros 1977), ni skrivala nasmeha ob pogledu na pisano teniško dogajanje in si v hipu zaželela, da bi takšno prireditev ohranili tudi v prihodnje. Dejansko je bil odziv imeniten, med tistimi, ki v zadnjih letih krojijo vrh slovenskega tenisa, ni bilo leTeniška igralka, stara 39 let, si zaradi bolečin v rami, pravzaprav gre za posledico prejšnjih poškodb, še ne želi pretirano hitre vrnitve k tekmovalnemu ritmu.Prvo ime selekcije vzhoda je bila tako nedvomno Polona Hercog, sploh najboljša Slovenka na lestvici WTA. S svojim soigralcem v mešanih dvojicah Blažem Rolo je ob koncu pisanega sobotnega sporeda izgubila boj proti navezi Aljaž Bedene/Kaja Juvan, s tribune, ki pa bi bila v primeru navzočnosti običajnega občinstva – in ne le uradnih oseb – premajhna, pa je bilo videti, da vsi prav uživajo na igrišču. »Toda kako ne bi – tako dolgega tekmovalnega oddiha v športu še nisem doživela, prav imenitno je spet občutiti to tekmovalnost. Vem, ne gre za turnir grand slama, pa vseeno bi rada dvignila pokal za zmago,« je razmišljala Hercogova, potem ko je imela z Rolo dve zaključni žogici za uspeh, toda tekmeca sta zasukala zgodbo in se na koncu veselila zmage.Spomin je kajpak uhajal tudi k besedam Kaje Juvan iz zadnjega pogovora v našem časniku, ko je govorila o tem, kako ji pritisk trenutka odločitve na teniškem igrišču vedno znova predstavlja prav poseben izziv ter kako je ubranila sedem zaključnih žogic slovite»Drži, uživala sem v teh zadnjih točkah. Blaž je odlično serviral za zmago, na srečo sem mu žogico vrnila, nato je bil tudi moj soigralec zelo zanesljiv pri servisu,« je poudarila 19-letnica, lani najboljša mlada športnica leta v Sloveniji. Med mešanimi dvojicami na profesionalni ravni pred soboto sploh še nikdar ni igrala. V veselje pa ji je bil tudi prvi trening doslej s Hercogovo, saj sta po končanem prvem večeru še pol ure pod žarometi skupaj vadili dolge in močne udarce. Svojo krepko mlajšo soigralko pa je pohvalil tudi Bedene. Tridesetletnik se je spomnil, da je nazadnje igral med mešanimi dvojicami, ko jih je štel komaj šestnajst ...