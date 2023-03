Kurentov se veseli, najpomembnejši pa je le tenis

V nadaljevanju preberite:

En mesec pred veliko predstavo slovenskih in romunskih teniških igralk v pokalu Billie Jean King smo se pogovarjali s simpatično Ptujčanko Nino Potočnik. Spominjala se je veličastnih predstav v Velenju in se ozirala k naslednji tekmi v Kopru, Kje bo nastopala v prihodnjih tednih? Kako je doživela potres, ko je bila ravno v Turčiji? Za katerega teniškega zvezdnika je stiskala pesti in kaj počenja v prostem času?