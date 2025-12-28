Kyrgios se je moral zelo potruditi za zmago v bitki spolov

Avstralski teniški igralec Nick Kyrgios, ki po številnih težavah s poškodbami zaseda šele 671. mesto na svetovni lestvici, je v novem poglavju tako imenovane bitke spolov s 6:3 in 6:3 dobil obračun proti Belorusinji Arini Sabalenka. Dvoboj v Dubaju je trajal dobro uro (77 minut).

V medijsko izpostavljenem obračunu s prirejenimi pravili teniške igre predvsem v korist Belorusinje je Kyrgios v prvem nizu tekmici štirikrat odvzel servis, Sabalenka pa dva za končnih 3:6. Tudi v drugem delu je bilo podobno, le da je ženska št. 1 na svetu in štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam prešla v vodstvu s 3:1, nato pa do konca obračuna ni več dobila igre.

Nekdanji finalist Wimbledona je po koncu težko pričakovanega dvoboja pohvalil tekmico. »Iskreno je bila to zelo zahtevna tekma. Res je hudičevo dobra igralka,« je dejal 30-letnik iz Canberre.

»Resnično sem se moral potruditi, saj je tekmica ves čas izvajala pritisk. Šlo je za zelo tekmovalen obračun,« je še dodal Kyrgios, ki prihodnje leto načrtuje vrnitev na turnejo ATP po dolgotrajnih težavah s poškodbami, zaradi katerih je v zadnjih treh sezonah odigral le šest obračunov.

Njun dvoboj ni imel prav veliko skupnega s prejšnjimi bitkami spolov v 70. in 90. letih prejšnjega stoletja. Obračun v dvorani Coca-Cola v Dubaju je namreč potekal po prilagojenih pravilih. Igrala sta na dva dobljena niza, vendar le z enim začetnim udarcem, Sabalenka pa je imela ob tem devet odstotkov manjše igrišče, da bi s tem omejili prednost v moči in hitrosti njenega tekmeca.

Kingova boljša od Riggsa

Septembra 1973 je potekal prvi tovrstni dvoboj med takrat 29-letno Američanko Billie Jean King in njenim 26 let starejšim rojakom Bobbyjem Riggsom, ki velja za najbolj znani obračun bitke spolov. Pred dobrimi 52 leti je bilo na kocki precej več kot danes, saj je bila ženska poklicna turneja, ki jo je ustanovila prav Billie Jean King, šele v nastajanju. Borila se je za svojo legitimnost, nagradni skladi pa so bili precej nižji kot pri moških.

Kingova, ena od največjih igralk v zgodovini, je bila na vrhuncu moči, v Houstonu pa je s 6:4, 6:3 in 6:3 ugnala Riggsa, v svojem času prav tako odličnega igralca. V preostalih dveh obračunih bitke spolov je prej omenjeni Riggs maja 1973 s 6:2 in 6:1 premagal Avstralko Margaret Court, pred 33 leti pa je Američan Jimmy Connors s 7:5 in 6:2 opravil z rojakinjo Martino Navratilovo. V teh primerih teniških pravil niso priredili.

Kyrgios, eden od najbolj karizmatičnih predstavnikov moške turneje, je ob finalu v Wimbledonu 2022, kjer je izgubil proti Srbu Novaku Đokoviću, še trikrat igral v četrtfinalu turnirjev za grand slam. Pohvali se lahko s sedmimi lovorikami ATP.

Sabalenka je po dvakrat osvojila OP Avstralije (2023, 2024) in OP ZDA (2024, 2025). Ima 21 lovorik, prvič pa se je na vrh lestvice zavihtela 11. septembra 2023.