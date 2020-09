Lani matura, letos pa teniška zmaga

New York - Prvega turnirja ne pozabiš nikoli. Približno tako razmišljajo igralci in igralke svetovne teniške karavane ob svojih osebnih mejnikih. In tako je tudi z zelo obetavno slovensko najstnico Kajo Juvan, ki je prvič doslej nastopila v absolutni konkurenci odprtega prvenstva ZDA in se začetek podpisala pod zmago v 1. kolu proti domači igralki Usue Maitana Arconada s 6:4, 7:6 (2). Hitro pa se je turnir končal za Aljaža Bedeneta, ostal je praznih rok po porazu z velikim finskim upom Emilom Ruusuvuorijem.Naš vodilni teniški igralec, ki je po lepih predstavah v zadnjih 10 dneh newyorške generalke za ta spektakel napredoval z 61. ...