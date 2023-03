Le še Joe Biden lahko Novaku Đokoviću odpre vrata ZDA

Najboljši teniški igralec na svetu Novak Đoković zaradi tega, ker ni cepljen proti koronavirusu, še vedno ne more vstopiti v Združene države Amerike. Teniška karavana se zdaj seli v ZDA na Florido, kjer bosta močna turnirja v Indian Wellsu in Miamiju. Vest o tem, da so ameriške oblasti zavrnile njegovo prošnjo za posebno dovoljenje za vstop v ZDA, je takoj po včerajšnjem porazu v polfinalu ATP turnirja v Dubaju proti Rusu Danilu Medvedjevu, objavil senator Floride Rick Scott. A je tudi dopustil možnost preobrata.

»Zdaj lahko predsednik države Joe Biden odobri izvzetje in mu omogoči, da bi lahko tekmoval na turnirjih v ZDA,« je razkril Scott.

Turnir v Indian Wellsu (nagradni sklad 16,5 milijona evra) se bo začel v ponedeljek, v Miamiju, kjer je nagradni sklad enak kot v Indian Wellsu, pa 19. t. m. Đoković je zaradi necepljenosti moral izpustiti tudi lansko odprto prvenstvo ZDA v New Yorku. Organizatorji so sicer izrazili željo o njegovi udeležbi.

»On je eden od največjih šampionov, ki jih je naš šport imel. Teniška zveza in OP ZDA upata, da bi bila Novakova prošnja za vstop v državo odobrena, da bi ga navijači lahko gledali v Indian Wellsu in Miamiju,« so objavili na uradnem Twitterju OP ZDA.

OP ZDA bo šele 28. avgusta, zato ima Đokovićev odvetniški štab na voljo dovolj časa za pridobitev dovoljenja za vstop v ZDA.