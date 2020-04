Ledena prha, meditacija, poljub kodra za srečo in tri brisače za slab feng shui (VIDEO)

Zmeraj stopijo pod isto prho

Alexandru Zverevu srečo prinaša koder Lövik. FOTO: Facebook

143,6

milijona dolarjev je zgolj z denarnimi nagradimi že zaslužil Novak Đoković, največ med vsemi teniškimi igralci.

Teniške copate si obuje šele na igrišču

Roger Federer se zelo dobro razume tudi s Sereno Williams. FOTO: Facebook

20

lovorik na turnirjih za veliki slam si je doslej priigral Roger Federer.

Na vrhu kraljuje Đoković

Lestvica ATP – vrstni red: 1. Novak Đoković (Srb) 10.220, 2. Rafael Nadal (Špa) 9850, 3. Dominic Thiem (Avstrija) 7045, 4. Roger Federer (Švi) 6630, 5. Danil Medvedjev (Rus) 5890 ... 61. Aljaž Bedene 850, 141. Blaž Rola 387, 288. Blaž Kavčič (vsi Slo) 148.

Ljubljana – Vsak športnik ima svoj način priprave za nastop. Nekateri si ga oblikujejo že v otroštvu in se ga nato držijo vso kariero, drugi si določene rituale – največkrat seveda po kakšni dobri izkušnji – izmislijo pozneje.Novinarji švicarskega časnika Blick so izbrskali, kaj vse naredijo teniški asi, preden stopijo na igrišče. Kakor so zapisali,ni le kralj peska, temveč tudi ritualov. V areno vedno vstopi z loparjem v eni roki, stekleničke z napitki pa običajno postavi ob sedež, pri čemer so etikete obrnjene v določeno smer. Nekaterim je tudi padlo v oči, da med dvobojem z igrišča najprej stopi z desno nogo.Manj znano je, kaj 33-letni Majorčan, ki se lahko pohvali z 19 lovorikami na turnirjih za veliki slam, počne v slačilnici. Zdaj je prišlo na dan: približno 45 minut pred dvobojem se oprha z ledeno mrzlo vodo, nakar se obleče, pri čemer si nogavice potegne na isto višino.Vendar pa imajo tudi drugi teniški zvezdniki svoje muhe, kakor so razkrili za televizijo moškega teniškega združenja ATP.je zaupal, da rad – preden se začne zares – meditira. »Imam posebne dihalne vaje, pri katerih sem rad sam,« je razkril 33-letni Srb, ki se je – mimogrede – vnovič izkazal s svojo dobrodelnostjo. Potem ko je pred časom pomagal svoji domovini z nakupom medicinske opreme in respiratorjev v vrednosti milijon evrov, je enak znesek nakazal tudi bolnišnici v Bergamu, eni najbolj obremenjenih zaradi pandemije novega koronavirusa v Italiji.Vzhajajoči grški zvezdnik, z 21 leti ta čas najmlajši med elitno deseterico na svetovni lestvici (6.), je razkril, da vedno uporabi enak šampon za telo in lase. Kar trije igralci, Belgijec, Bolgarin Italijan, pa so izjavili, da se na turnirju vedno umijejo pod isto prho. In kaj naredijo v primeru, da je ravno tisti čas zasedena? Počakajo, da je spet prosta.Avstralski »zlobni fant«ne prisega na rituale. Toda kljub temu nekaj naredi vedno: copate, s katerimi odigra dvoboj, namreč zmeraj obuje šele na sedežu ob igrišču. In ko ga zapusti, se znova preobuje. Nemecpa verjame, da mu srečo prinaša njegov koder. »Preden se odpravim na igrišče, vselej poljubim svojega psa. Zatem sem pripravljen in grem lahko ven,« je zaupal ta čas sedmi igralec na svetu. Družinski koderima na družbenem omrežju Instagram celo svoj profil z več kot 4000 sledilci.Švicarse pred dvobojem rad pogovarja s svojim trenerjem, pogosto posluša tudi glasbo. Njegov izkušenejši rojakpa nima (več) kakšnega posebnega rituala. Ker se je rodil 8. avgusta leta 1981, so nekateri dolgo menili, da je obseden z osmico. To je dejansko njegova najljubša številka, vendar pa ne drži, da bi pred slehernim dvobojem v športno torbo dal, denimo, osem brisač.»V resnici imam s seboj vedno tri brisače – to je očitno v zadnjem obdobju slab feng shui zame,« se je pošalil 38-letni Švicar, ki na svetovni lestvici ta čas zaseda četrto mesto za Novakom Đokovićem, Rafaelom Nadalom in Avstrijcem