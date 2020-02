Podvig Aljaža Bedeneta: padel šesti igralec sveta

V četrtfinalu Kanadčan Felix Auger-Aliassime

Aljaž Bedene igra odlično na turnirju z nagradnim skladom 2.013.855 evrov. FOTO: AFP

Slovenski teniški igraleckaže sijajne predstave na turnirju v Rotterdamu z nagradnim skladom 2.013.855 evrov. Najboljši slovenski igralec na lestvici ATP, trenutno je 51. mestu, je bil danes boljši od šestega igralca na svetu Grka, po uri in 32 minutah ga je premagal s 7:5 in 6:4.V prvem nizu sta Bedene in Tsitsipas dokaj zanesljivo držala svoj začetni udarec vse do enajste igre, ko je Slovenec naredil "break" in povedel s 6:5. V naslednji igri je Bedene prikazal zrelo predstavo in po 53 minutah prvi niz dobil s 7:5. Ljubljančan je še bolje odprl drugi niz, že v tretji igri odvzel servis drugemu nosilcu tukajšnjega turnirja ter nato z zanesljivo igro po 39 minutah slavil s 6:4. Tridesetletnega Bedeneta, ki je v prvem krogu nizozemskega turnirja ukanil Francoza, sicer 19. igralca na lestvici ATP, s 6:2 in 6:4, v četrtfinalu čaka enajst let mlajši Kanadčan, ki je v drugem krogu dokaj zanesljivo premagal Bolgaras 6:4 in 6:2.