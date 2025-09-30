Lep spomin na turnirje in Kajino zmago

Z moškim turnirjem v Slovenj Gradcu se je končala letošnja serija mednarodnih teniških turnirjev serije World Tennis Tour (WTT). Slovenija je gostila šestnajst turnirjev, osem v moški konkurenci in prav toliko pri dekletih, največji slovenski uspeh pa je dosegel Bor Artnak, ki je osvojil turnir v Štorah.

V igri dvojic sta zmago v Ljubljani slavila Jan Kupčič in Žiga Šeško, v ženskih dvojicah pa je s češkima soigralkama v Kopru in na Otočcu zmagala Kristina Novak.

Turnirji z nagradnimi skladi od 12.000 evrov do nekaj čez 50.000 evrov so se zvrstili od sredine marca po vsej Sloveniji in so v prvi vrsti namenjeni mladim slovenskim igralcem za nabiranje izkušenj ter dragocenih točk svetovne lestvice brez visokih stroškov potovanj.

Pred direktorico Teo Starc so številne naloge. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Ponosni smo, da smo skupaj s klubi, občinami in sponzorji zagotovili profesionalne razmere za tekmovanja. Ti turnirji so dokaz, da slovenski tenis raste in postaja prepoznaven tudi na mednarodni ravni. Videli smo številne slovenske nastope, tudi mladih igralcev, ki so komaj na začetku profesionalne poti. Hkrati pa so turnirji WTT tudi odlična priložnost za promocijo tenisa v različnih delih Slovenije – od Murske Sobote do Kopra, od Slovenj Gradca do Maribora in Ljubljane,« je sezono ocenila direktorica Tenis Slovenije Tea Starc, ki je sicer pred kratkim prejela veliko pohval za odlično izpeljan največji teniški dogodek pri nas – turnir WTA 125 v Ljubljani. Lepo enotedensko predstavo je kronala z zmagoslavjem Kaja Juvan.

Obenem je bilo v zadnjih tednih na teniški zvezi živahno ob izbiri novega zveznega kapetana ženske reprezentance. To bo, kot smo že poročali in jo predstavili v posebnem pogovoru, poslej vodila Maša Zec Peškirič. Pred dekleti je novembra pomembno gostovanje v pokalu BIllie Jean King. Moška reprezentanca pa bo februarja prihodnje leto v Davisovem pokalu igrala doma s Turčijo.