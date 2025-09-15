Teniški praznik, a tudi opozorilo

Ko bi naključni mimoidoči, brez kakršnegakoli védenja o domačem teniškem utripu, prikorakal v sončnem popoldnevu druge letošnje septembrske nedelje v Tivoli, bi v hipu pomislil, da se v domačem tenisu pretakata med in mleko. Kaja Juvan, kot domačinka in za povrh še všečno prijazno in razgledano dekle prav posebej priljubljena sredi teniške Ljubljane, je osvojila prvo člansko lovoriko na domačem igrišču, domala tisočglavo občinstvo pa je navdušeno ploskalo in se še dolgo zabavalo v omenjenem parku glavnega mesta. Kjer na to nedeljo dejansko ni bilo dolgčas – najprej so tu igrale rokometašice Krima tekmo lige prvakinj, nato so na ledeno ploskev stopili zdaj udarni junaki v zeleni Olimpijini družini – hokejisti.

Namesto da bi pred dvema letoma uživali v izjemnem športnem dosežku, je sledilo sesutje dotlej prepoznavnega ekipnega duha.

Ostanimo pri tenisu kjer mesto med najboljšo stoterico na svetu vse prepogosto ostaja misija nemogoče. Še zlasti po tem, ko so pred dvema letoma Slovenke z uvrstitvijo med štiri najboljše na svetu postavile zelo visoko letvico, dobile regularno nagrado skoraj milijona evrov in nehote zakotalile plaz internih razprtij in ugibanj, komu koliko pripada.

Namesto da bi takrat uživali v zares izjemnem športnem dosežku, je sledilo tisto sesutje dotlej prepoznavnega ekipnega duha in danes smo prišli tako daleč, da tedanji direktor zveze Gregor Krušič in zdajšnji predsednik Damjan Kralj nista bila v živo navzoča ob ljubljanski lovoriki Kaje Juvan. Prvi jo je v svojem času pri domači teniški zvezi razglasil za dragulj slovenskega tenisa. Razlogi izostanka so takšni in drugačni, kajpak pogosto tudi upravičeni, ni pa običajno, da dve Slovenki ob enem koncu tedna – omenjena Kaja doma ter Veronika Erjavec v Aziji – hkrati dvigneta lovoriki, pa na obzorju javnosti ni vseh, ki sodijo k poglavjem slovenske teniške zgodbe zadnjih let.

Veronika Erjavec je zdaj med 100 najboljšimi lestvice WTA. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Tenis Slovenija kot krovna organizacija ima zdaj direktorico Teo Starc, ki je lahko uživala v pohvalah odličnega tivolskega turnirja, a na lovorikah ne sme zaspati. Že v sredo je pred zvezo odgovorna izbira zveznega kapetana deklet. Lepo je prisluhniti želji slednjih, nikakor pa to ne sme imeti odločilne moči. Hierarhija z medsebojnim spoštovanjem mora obstajati. Šport je mikaven, a obenem tudi krut. S ciljem končnega rezultata. Kot ključnega dejavnika prepoznavnosti in širše priljubljenosti.