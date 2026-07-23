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Tenis

Lepotica je priznala: Trpela sem zaradi hudih paničnih napadov

Skoraj desetletje po koncu vrhunske teniške kariere je Ana Ivanović spregovorila o hudih napadih tesnobe, ki jih je doživljala – in skrivala – med tekmami.
Ana Ivanović je bila stara 20 let, ko je osvojila svoj prvi in edini veliki slam. Bila je zmagovalka odprtega prvenstva Francije. FOTO: Vincent Kessler/Reuters
Galerija
Ana Ivanović je bila stara 20 let, ko je osvojila svoj prvi in edini veliki slam. Bila je zmagovalka odprtega prvenstva Francije. FOTO: Vincent Kessler/Reuters
Š. R., STA
23. 7. 2026 | 15:47
23. 7. 2026 | 15:49
2:13
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Skoraj desetletje po koncu teniške kariere je nekdanja vrhunska igralka Ana Ivanović spregovorila o hudih napadih tesnobe, ki jih je doživljala – in skrivala – med tekmami. V oddaji (Ne)uspeh prvaka, ki jo vodi nekdanji hrvaški nogometaš in novi selektor vatrenih Slaven Bilić, je opisala, kaj vse je prestajala na igrišču.

»V zadnjih letih sem trpela zaradi hudih paničnih napadov, ko sem stopila na igrišče. O tem nisem nikoli govorila, a imela sem res hude napade panike,« je povedala 38-letnica.

Gledalci so bili pogosto zmedeni zaradi njenega vedenja na teniškem igrišču, pravi Ivanović. »Ljudje so se spraševali, kaj se je nenadoma zgodilo sredi dvoboja – zakaj sem padla –, a v resnici me je preprosto zajela panika in nisem mogla nadaljevati,« je dejala nekdanja številka 1 svetovnega tenisa iz Srbije.

»Prevzel me je strah, da bi morala naslednji dan znova stopiti na igrišče in igrati pred občinstvom,« je še dejala srbska zvezdnica, ki je leta 2008 zmagala na odprtem prvenstvu Francije.

Ivanović je v karieri je osvojila 15 naslovov WTA in se uvrstila v finale številnih drugih pomembnih turnirjev, teniško kariero pa sklenila konec leta 2016, potem ko je bila zaradi poškodb prisiljena predčasno končati sezono.

Zmagovalka turnirja za veliki slam je pojasnila, da fizično ni več zmogla dosegati ravni, potrebne za vrhunske nastope. Zmaga na Roland Garrosu leta 2008 je bila največji uspeh njene kariere.

Poleti pred upokojitvijo se je Ivanović poročila z nemškim nogometnim zvezdnikom Bastianom Schweinsteigerjem. Lani sta se razšla.

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