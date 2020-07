Letos brez teniškega turnirja v Portorožu

Največjega teniškega turnirja v Sloveniji challenger ATP Zavarovalnica Sava Slovenia Open v Portorožu letos ne bo. Do skupne odločitve Tenis Slovenije in generalnega pokrovitelja, Zavarovalnice Sava, je prišlo zaradi trenutnih razmer, ki vladajo v Evropi in svetu, je sporočila Teniška zveza Slovenije. Turnir z nagradnim skladom 50.000 ameriških dolarjev bi moral potekati od 17. do 23. avgusta.

Zdravje tekmovalcev in vseh drugih na prvem mestu

»Zahvalil bi se rad Teniški zvezi Slovenije za trud, ki ga je vložila, da bi tudi letos izpeljala turnir. A žal trenutne razmere s pandemijo novega koronavirusa ne dopuščajo varne organizacije. Zdravje tekmovalcev, organizatorjev in vseh drugih udeležencev je na prvem mestu. Žal je letos novi koronavirus zmagal,« je v sporočilu zapisal direktor turnirja Aljaž Kos.



»Finančni vložek je preprosto prevelik, da bi vztrajali pri organizaciji, saj so razmere nejasne. Marsikaj se lahko še spremeni prihodnji mesec in če bi prišlo do zaostritve v dneh pred turnirjem, bi bila posledična odpoved turnirja hud finančni udarec,« je dodal Kos in obljubil, da bo turnir prihodnje leto še bogatejši in atraktivnejši.

V Portorožu člansko prvenstvo

Kljub odpovedi challengerja, ki je na slovenski obali potekal vsako leto od 2013, bo v drugi polovici avgusta v Portorožu pestro teniško dogajanje. Zveza bo namreč organizirala člansko prvenstvo, na katerega bodo povabljeni vsi najboljši slovenski igralci in igralke. Hkrati bo potekal teniški festival, tekmovanja v vseh starostnih kategorijah. Prireditve bodo potekale v skladu s priporočili pristojnih organov, je zapisala TZS.