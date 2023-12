Mamica se vrača in sanja o olimpijskem Parizu

V nadaljevanju preberite:

V teniško kolesje se po 18 mesecih odsotnosti zaradi nosečnosti in poroda vrača nemška šampionka poljskih korenin Anglique Kerber. Kakobo v Melbournu in zakaj pogosteje kot turnirje za grand slam omenja naslednje olimpijske igre? Kakšen spomin ohranja na olimpijski Rio de Janeiro? In kaj o vrnitvi v Avstralijo pravi še ena teniška mamica Caroline Wozniacki?