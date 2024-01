Mamice z loparji rušijo okostenele stereotipe

V nadaljevanju preberite:

Kako uskladiti vrhunski šport in materinstvo, je vprašanje, s katerimi se že dolgo soočajo ženske po celem svetu in v vseh panogah, individualnih in ekipnih. In nič drugače ni v tenisu. V glavni del letošnjega odprtega prvenstva Avstralije se je uvrstilo osem mater z različnimi zgodbami in pisanim razponom uspehov. Vse po vrsti poskušajo uravnotežiti dve veliki ljubezni: do svojih družin in igre z loparjem.

V osmerici mamic so najbolj znane Belorusinja Viktorija Azarenka, Japonka Naomi Osaka, Danka Caroline Wozniacki in Nemka Angelique Kerber. Vse štiri so bile svojčas številke 1 svetovnega tenisa, vse štiri so se tudi povzpele na prestol Australian Opna; prvi dve celo po dvakrat. S kakšnimi ovirami se tako kot preostala četverica spopadajo pri poskusu vrnitve na nekdanje položaje? Kaj jih žene naprej? Katera med njimi je zdrsnila na trenutno 831. mesto na svetu? Koliko teniških zvezdnic je doslej osvojilo turnir za grand slam po porodu?