Marija Šarapova ima dovolj poklicnega tenisa

Šarapova z lovoriko za zmago na odprtem prvenstvu Francije leta 2012. FOTO: AFP

Ruska teniška zvezdnicaje pri 32 letih končala kariero, danes piše časnik New York Times. Šarapova, ki je postala ena najbolj prepoznavnih in najbogatejših športnic 21. stoletja, je v karieri osvojila pet turnirjev za veliki slam, a je imela v zadnjih letih težave s poškodbami pri poskusu vrnitve na teniško sceno.Šarapova ima v dolgoletni karieri tudi črn madež, saj je bila leta 2016 na odprtem prvenstvu Avstralije pozitivna na dopinškem testu. Rusinja je kršitev priznala in dodala, da je zdravilo meldonium zaradi pomanjkanja magnezija in vrtoglavice jemala že od leta 2006, vseeno pa je dobila. Ko se je po prestani dopinški kazni skušala vrniti na turnejo WTA, so njeno vrnitev ovirale številne poškodbe. Edino turnirsko zmago v zadnjih dveh letih je dosegla leta 2017 v Tianjinu.Na turnirjih za veliki slam se je na OP Francije leta 2018 prebila do četrtfinala, nazadnje pa je s posebnim povabilom zaigrala letos v Melbournu, kjer je izpadla že v prvem krogu proti HrvaticiNa lestvici WTA je nekdanja številka 1 ženskega tenisa nazadovala na 373. mesto in se odločila, da bo končala kariero, še piše New York Times. Na svojem »računu« ima pet grand slamov, leta 2004 je osvojila Wimbledon, 2006 OP ZDA, leta 2008 OP Avstralije, leta 2012 in 2014 pa OP Francije.Skupno je osvojila 36 posamičnih turnirjev, ima pa tudi srebro z olimpijskih iger v Londonu 2012 ter naslov z rusko reprezentanco v pokalu federacij leta 2008. Šarapova je vladala ženskemu tenisu kotprvič avgusta 2005, skupno pa je na vrhu lestvice WTA preživela