    Tenis

    Maša Zec Peškirič selektorka ženske teniške reprezentance

    Nekdanja vrhunska igralka in trenerka je bila med posameznicami na lestvici WTA najvišje uvrščena na 93. mesto. Redno je nastopala tudi v reprezentančnem dresu.
    Maša Zec Peškirič se je po igralski kariere¸podala v trenerske vode, zdaj pa je postala še selektorka. FOTO: Igor Zaplatil
    Galerija
    Maša Zec Peškirič se je po igralski kariere¸podala v trenerske vode, zdaj pa je postala še selektorka. FOTO: Igor Zaplatil
    G. N., STA
    18. 9. 2025 | 09:05
    A+A-

    Nekdanja slovenska vrhunska teniška igralka in trenerka Maša Zec Peškirič je postala nova selektorka ženske reprezentance, so danes sporočili iz krovne zveze Tenis Slovenija.

    Kot igralka je bila Zec Peškirič med posameznicami najvišje uvrščena na 93. mesto, v igri dvojic pa na 130. Redno je nastopala tudi v reprezentančnem dresu in pokalu federacij (zdajšnji pokal Billie Jean King, op. STA). Med drugim se je na igrišču pomerila z igralkami, kot so Ana Ivanović, Caroline Wozniacki, Jelena Janković, Julia Görges in Eugenie Bouchard.

    Po koncu profesionalne kariere je svoje znanje in izkušnje uspešno prenesla v trenerski poklic, so zapisali pri krovni zvezi, v katerem deluje že več kot desetletje. Danes živi in dela v Berlinu, kjer kot glavna trenerka ženskih ekip in mladih tekmovalk deluje v klubu LTTC Rot-Weiss Berlin.

    Z izobrazbo iz marketinga ter veljavnimi trenerskimi licencami trenutno v Nemčiji opravlja usposabljanje za pridobitev najvišje trenerske A-licence. V delo reprezentance prinaša vrhunsko strokovnost, mednarodne izkušnje in strast do ekipnega duha, so prepričani pri Tenis Slovenija.

    »Zastopanje države na najvišji ravni in delo z najboljšimi igralkami sta zame izjemna čast in odgovornost. Verjamem, da lahko z jasnim strokovnim pristopom, s povezovalnostjo ter spoštovanjem individualnosti ustvarimo okolje, v katerem bodo igralke zaigrale svoj najboljši tenis. Pomembno se mi zdi, da vsaka igralka dobi individualno pozornost, strokovno podporo ter čustveno stabilnost. S seboj prinašam mednarodne izkušnje, jasno strukturo in predano željo, da prispevam k razvoju slovenskega ženskega tenisa na vseh ravneh,« je ob imenovanju povedala nova selektorka.

    Zec Peškirič je doslej v okviru reprezentančnih dejavnosti vodila mladinsko ekipo U16, sodelovala je tudi na tekmovanjih poletnega pokala U18. Kot selektorka bo v prihodnje sooblikovala delo reprezentance v članski konkurenci in po potrebi sodelovala tudi pri izbranih mladinskih projektih.

    Sorodni članki

    Šport  |  Tenis
    Komentar

    Uspešen teniški praznik pod Rožnikom

    Letošnji drugi septembrski konec tedna bo šel v zgodovino po dveh slovenskih teniških lovorikah. Zdaj je na vrsti izbor zveznega kapetana ženske vrste.
    Siniša Uroševič 15. 9. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Iva Jović

    Najstnica ruši rekorde, na igrišču se jezi v srbščini

    Teniška družina dobiva novo mlado zvezdnico. Američanka Iva Jović je pri rosnih 17 letih osvojila svoj prvi naslov na WTA turnirju serije 500 v Guadalajari.
    15. 9. 2025 | 13:20
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Veronika Erjavec prvič med stoterico na svetovni lestvici

    Potem, ko sta minuli vikend Veronika Erjavec in Kaja Juvan prišli do prestižnih zmag na turnirjih WTA 125, sta zdaj nagrajeni z napredkom na svetovni lestivici.
    15. 9. 2025 | 08:23
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Genocid v Gazi

    Nataša Pirc Musar z ostrim sporočilom za ZDA na generalni skupščini OZN

    Slovenska predsednica bo na generalni skupščini OZN kritična do ameriških sankcij zoper sodnike ICC
    Uroš Esih 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Robert Shillman

    Kdo je glavni financer desnega gibanja, ki privablja stotisoče ljudi

    Britanci v ameriških zvezdnikih vidijo navdih, Američani pa v britanskih aktivistih dokaz, da je njihov boj del širšega globalnega gibanja.
    Pija Kapitanovič 17. 9. 2025 | 07:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostni razvoj

    Trajnostno poslovanje ni le enkraten projekt

    V podjetjih trajnostni proces zahteva zmožnost prilagajanja hitrim spremembam in transparentno komunikacijo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Razbremenitev podjetij

    Podjetja si želijo čim manj zapletenih pravil

    Cilj digitalnega svežnja je zmanjšanje upravnega bremena za vsaj 25 odstotkov za vsa podjetja ter za vsaj 35 odstotkov za mala in srednja podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Tenis Slovenijaslovenska ženska teniška reprezentancaMaša Zec Peškirič

    Novice  |  Znanoteh
    Eksoplaneti

    6000 planetov, a noben tak kot Zemlja

    Pred 30 leti so odkrili prvi eksoplanet, do danes je številka narasla na 6000. A to je le drobec.
    18. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Wiesn

    Oktoberfest: Letos bo za liter piva treba odšteti skoraj 16 evrov

    Letos bodo cene piva spet rekordne. Cena za liter piva se bo gibala med 14,50 in 15,80 evra, dražje bodo tudi brezalkoholne pijače.
    18. 9. 2025 | 10:51
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Jurij Tepeš: To se redko dogaja

    V Predazzu danes prvi skakalni tekmi na generalki za zimske olimpijske igre 2026. V Italiji tudi 18 Slovencev.
    Miha Šimnovec 18. 9. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Moda

    Kdo je ženska, ki je v Ljubljani obudila kultno veleblagovnico Nama

    Modni slog Ljubljančank in Ljubljančanov bo od zdaj naprej tudi v rokah podjetne Italijanke.
    Daša Mavrič 18. 9. 2025 | 10:35
    Preberite več
