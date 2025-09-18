Maša Zec Peškirič selektorka ženske teniške reprezentance

Nekdanja slovenska vrhunska teniška igralka in trenerka Maša Zec Peškirič je postala nova selektorka ženske reprezentance, so danes sporočili iz krovne zveze Tenis Slovenija.

Kot igralka je bila Zec Peškirič med posameznicami najvišje uvrščena na 93. mesto, v igri dvojic pa na 130. Redno je nastopala tudi v reprezentančnem dresu in pokalu federacij (zdajšnji pokal Billie Jean King, op. STA). Med drugim se je na igrišču pomerila z igralkami, kot so Ana Ivanović, Caroline Wozniacki, Jelena Janković, Julia Görges in Eugenie Bouchard.

Po koncu profesionalne kariere je svoje znanje in izkušnje uspešno prenesla v trenerski poklic, so zapisali pri krovni zvezi, v katerem deluje že več kot desetletje. Danes živi in dela v Berlinu, kjer kot glavna trenerka ženskih ekip in mladih tekmovalk deluje v klubu LTTC Rot-Weiss Berlin.

Z izobrazbo iz marketinga ter veljavnimi trenerskimi licencami trenutno v Nemčiji opravlja usposabljanje za pridobitev najvišje trenerske A-licence. V delo reprezentance prinaša vrhunsko strokovnost, mednarodne izkušnje in strast do ekipnega duha, so prepričani pri Tenis Slovenija.

»Zastopanje države na najvišji ravni in delo z najboljšimi igralkami sta zame izjemna čast in odgovornost. Verjamem, da lahko z jasnim strokovnim pristopom, s povezovalnostjo ter spoštovanjem individualnosti ustvarimo okolje, v katerem bodo igralke zaigrale svoj najboljši tenis. Pomembno se mi zdi, da vsaka igralka dobi individualno pozornost, strokovno podporo ter čustveno stabilnost. S seboj prinašam mednarodne izkušnje, jasno strukturo in predano željo, da prispevam k razvoju slovenskega ženskega tenisa na vseh ravneh,« je ob imenovanju povedala nova selektorka.

Zec Peškirič je doslej v okviru reprezentančnih dejavnosti vodila mladinsko ekipo U16, sodelovala je tudi na tekmovanjih poletnega pokala U18. Kot selektorka bo v prihodnje sooblikovala delo reprezentance v članski konkurenci in po potrebi sodelovala tudi pri izbranih mladinskih projektih.