Matteu Berrettiniju okužba odnesla Wimbledon

Italijanski teniški igralec Matteo Berrettini zaradi okužbe z novim koronavirusom ne bo nastopil na tretjem grand slamu sezone v Wimbledonu, je 26-letni Italijan zapisal na družbenih omrežjih. Berrettini je lani igral v finalu na sveti travi, izgubil pa je proti Srbu Novaku Đokoviću.»Srce se mi trga, ker moram odpovedati nastop v Wimbledonu, potem ko sem bil pozitiven na testu na novi koronavirus. Ne znam opisati, kako ekstremno razočaran sem. Sanj za letos je konec, a vrnil se bom močnejši,« je zapisal Berrettini.

Dodal je, da se v zadnjih dneh ni najbolje počutil, imel je nekaj za gripo značilnih simptomov. »Čeprav simptomi niso bili hujše narave, sem se danes zjutraj odločil, da opravim še en test. Pomembno je, da zaščitim zdravje in varnost mojih tekmecev ter vseh vključenih v organizacijo turnirja,« je še dejal zmagovalec sedmih turnirjev ATP.

V zadnjih letih je najbolje igral prav na travi, od zadnjih 21 dvobojev na tej podlagi je izgubil le enega, in še to v finalu lanskega Wimbledona, ko ga je s 3:1 v nizih ugnal Đoković.

V tem letu se je Berrettini po dveh mesecih in pol odsotnosti zaradi poškodbe vrnil prav na igriščih s travnato podlago in takoj slavil v Stuttgartu in Queens'u, kjer je ubranil lanski naslov.

Berrettini bi moral v prvem krogu igrati proti Čilencu Cristianu Garinu. Ta se bo zdaj pomeril z enim od srečnih poražencev kvalifikacij.Rimljan sicer ni edini, ki je moral v moški konkurenci zaradi okužbe z novim koronavirusom odpovedati nastop v Wimbledonu. V ponedeljek je to storil tudi Hrvat Marin Čilić, finalist na sveti travi pred petimi leti.