Medvedjev: Glasni Španci gredo zdaj lahko spat

Novak Đoković in Danil Medvedjev bosta jutri zvečer, po srednjeevropskem času ob 22. uri, odločala o lastniku letošnje lovorike na sklepnem turnirju letošnjega grand slama v tenisu – odprtega prvenstva ZDA v New Yorku.

Srbski zvezdnik je namreč v polfinalu ugnal presenetljivo močnega domačega aduta, 20-letnega Bena Sheltona, s 6:3, 6:2, 7:6 (4), Rus je bil boljši od vodilnega igralca svetovne teniške lestvice, Španca Carlosa Alcaraza. V predstavi, dolgi 3 ure in 19 minut, je zmagal s 7:6 (3), 6:1, 3:6, 6:3.

Če bi se ozrli k stavnicam in napovedim poznavalcev, je bila zadeva v pričakovanju zadnjega turnirja sezone za grand slam jasna: v finalu bomo spremljali novo poglavje izjemnega teniškega prestiža med Đokovićem in Alcarazom. Tako kot v letošnjem Winbledonu ali pa nazadnje v Cincinattiju. Obakrat je bil boljši Španec. Pričakovan scenarij pa je zrušil ruski igralec, sicer št. 3 lestvice ATP. V New Yorku se očitno odlično počuti, tu je osvojil dva od skupno svojih treh naslovov najboljšega na turnirjih za grand slam. Pred dvema letoma je v sklepnem dvoboju premagal prav jutrišnjega tekmeca Đokovića.

Občinstvu sicer razplet letošnjega polfinala ni bil ravno po željah, večina na tribunah je namreč stiskala pesti za mladi rod, najprej za mladega Američana, nato pa še za 20-letnega španskega asa.

»Gledalci so bili sijajni,« je najprej zatrdil Medvedjev, ki ga očitno ni zmotilo, da je bila na osrednjem štadionu v New Yorku številčna diaspora iz španskega govornega prostora in seveda upala na Alcarazovo zmago: »Igrala sva odlično, občutil sem podporo obema igralcema. Res pa je, da je kakšnih tisoč Špancev kričalo sredi odločilne igre. Očitno iz obupa. Zdaj gredo lahko spat,« je še dodal 27-letni Moskovčan.

Novak Đoković se je uvrstl že v 36. finale za grand slam. FOTO: Mike Segar/Reuters

Neuničljivi Đoković pa nadaljuje izjemno zgodbo. Uvrstil se je že v svoj 36. finale turnirjev za grand slam, na nedeljski večer, oz. po lokalnem času v popoldanskih urah, bo napadal 24. lovoriko, kolikor jih je doslej v absolutni konkurenci svetovnega tenisa doslej zbrala le Margaret Court.

»Turnirji za grand slam so največ, kar obstaja v našem športu, in prav na njih igram najbolje,« je poudaril Srb in se takoj po koncu svojega polfinalnega nastopa spomnil, da je na tem igrišču že izgubil proti Medvedjevu ter da ga očitno čaka nova zahtevna naloga ...