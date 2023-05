Nikdar si ni mislil, da mu bo uspelo kaj takšnega

V nadaljevanju preberite:

Zanimiv podatek. Na zadnjih 24 turnirjih za veliki slam od leta 2017 se je samo trikrat zgodilo, da ni bil zmagovalec Roger Federer, Rafael Nadal ali Novak Đoković. Vselej v New Yorku. A samo enkrat je v finalu izgubil eden od velike trojice. To je bilo leta 2021, ko je Daniil Medvedjev premagal Đokovića. Dominic Thiem je leto prej ugnal Alexandra Zvereva, lani Carlos Alcaraz Casperja Ruuda. Še bolj impresiven je pogled na zgodovino OP Francije. Od leta 2005, ko je Nadal prišel do prvega slama, je samo Stan Wawrinka (2015) prekinil niz igralcev, ki so zaznamovali tisočletje. Letos bo nabor favoritov v Roland-Garrosu zelo širok, visoko mesto na njem pa bo imel Moskovčan, ki bo želel postati prvi Rus v finalu Pariza po Jevgeniju Kafelnikovu leta 1996.