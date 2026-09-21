Milijoni ali varnost: bodo največji teniški zvezdniki odpotovali v Rijad?

Šest največjih imen moškega tenisa, trije dnevi tekmovanja in denarne nagrade, kakršnih ne ponuja niti grand slam. Six Kings Slam se prihodnji mesec vrača v Rijad, toda slab mesec pred začetkom enega najdonosnejših teniških dogodkov na svetu se ob zaostrenih varnostnih razmerah na Bližnjem vzhodu postavlja vprašanje, ali bo turnir sploh mogoče izpeljati po načrtih.

Na seznamu nastopajočih so Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Đoković, Alexander Zverev, Taylor Fritz in Alex de Minaur, turnir pa naj bi bil odigran 21., 22. in 24. oktobra v Rijadu. Netflix ga medtem še vedno normalno oglašuje in napoveduje neposredne prenose vseh treh tekmovalnih dni.

Za zdaj tudi nihče izmed šesterice ni odpovedal nastopa.

Britanski Tennis365 pa je ob najnovejšem zaostrovanju razmer v regiji odprl vprašanje, ali bi lahko varnostni pomisleki vplivali na odločitev igralcev oziroma na samo izvedbo turnirja.

Le dva dni prej napad na Rijad

Takšni pomisleki vsekakor niso brez podlage.

Še v soboto so Hutiji iz Jemna sporočili, da so z raketami in brezpilotnimi letalniki napadli cilje v Rijadu. Reutersovi posnetki so pokazali velik oblak črnega dima v bližini glavnega letališča, prebivalci pa so ponoči na telefone prejeli opozorilo o nevarnosti zračnih napadov.

Savdska zračna obramba je sporočila, da je uničila raketo, usmerjeno proti prestolnici, pozneje pa so oblasti izdale preklic nevarnosti. Ameriško zunanje ministrstvo je Američane v regiji pozvalo k povečani previdnosti.

Zaostrene razmere so letos sicer že vplivale tudi na nekatere velike športne prireditve v regiji. Dirki formule 1 v Savdski Arabiji in Bahrajnu sta bili zaradi konflikta odpovedani, vzdržljivostno prvenstvo WEC pa je dirki iz Katarja in Bahrajna preselilo v Barcelono oziroma Monzo.

Nadaljnje stopnjevanje konflikta bi zato lahko resno ogrozilo tudi Six Kings Slam, pri čemer bo veliko odvisno predvsem od tega, ali bodo največji zvezdniki sploh pripravljeni odpotovati v Savdsko Arabijo.

Šest milijonov dolarjev za zmagovalca

Morda bodo tehtnico pri odločitvi tenisačev o nastopu na koncu prevesile prav ogromne denarne nagrade.

Six Kings Slam je ekshibicijski turnir in ne šteje za lestvico ATP, toda po zaslužku presega tudi največja uradna tekmovanja na svetu.

Sinner je lani v finalu premagal Alcaraza s 6:2 in 6:4 ter za zmago prejel skupno šest milijonov dolarjev. Šlo je za največji zaslužek moškega teniškega igralca na enem turnirju.

Za primerjavo: letošnja zmagovalca OP ZDA sta po dveh tednih napornega turnirja prejela po 5,5 milijona dolarjev. To je bil najvišji znesek za zmagovalca posameznega grand slama v zgodovini, a je Six Kings Slam za le nekaj dni tekmovanja še vedno donosnejši.

Sinner je v Rijadu zmagal na obeh dosedanjih izvedbah, letos pa se želi vrniti po tretji zaporedni naslov. Ob uradni predstavitvi julija je dejal, da se veseli vrnitve in branjenja lovorike. Alcaraz je prav tako govoril o posebnem dogodku in odličnem vzdušju, Đoković pa o dobrem sprejemu, ki ga je bil v Rijadu deležen v preteklosti.

Alcaraz je turnir že branil pred kritikami

Ogromni zaslužki so bili predmet polemik že lani, le da iz povsem drugega razloga.

Alcaraz je takrat poslušal očitke, ker je nastopil na zelo donosni ekshibiciji le nekaj časa po tem, ko je zaradi napornega koledarja in težav z gležnjem izpustil masters v Šanghaju.

Španec je razliko med obema vrstama tekmovanj pojasnil precej preprosto. Ekshibicijski turnir po njegovih besedah ni primerljiv z dvotedenskim uradnim tekmovanjem, ki zahteva stalno telesno in psihično pripravljenost.

»Dan ali dva se zabavamo in igramo nekaj tenisa. Zato izbiramo ekshibicije,« je tedaj dejal.

Do začetka Six Kings Slama je še natanko mesec dni, organizatorji pa za zdaj urnika niso spreminjali. Netflix še naprej napoveduje tekme 21., 22. in 24. oktobra, na seznamu nastopajočih pa ostaja vseh šest zvezdnikov.

Naslednji tedni bodo pokazali, ali bodo tako tudi ostali.