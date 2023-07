Rada visi na Netflixu, kmalu bo njegova zvezdnica

V nadaljevanju preberite:

Danes se bosta v finalu Wimbledona srečali Ons Jabeur in Marketa Vondroušova. Toda letos je nase opozorila tudi Mirra Andrejeva, ki se je pri 16 letih uvrstila med 16 najboljših. Po Mariji Šarapovi, ki je na sveti travi slavila leta 2004, razvajeno wimbledonsko občinstvo s šampanjcem in jagodami nazdravlja novi ruski senzaciji. Mirra Andrejeva je gledalce očarala z mladostno energijo in odličnim tenisom. Že na OP Francije je pokazala razkošen talent, v Wimbledonu je naredila še korak dlje. V Londonu je zaslužila 262.000 dolarjev, desetkrat več kot pred tem od debija v karavani WTA oktobra lani, ko se je podala v profesionalne vode. V njih se znajde kot riba v vodi, njene ambicije segajo do neba. Kdo je najstnica iz Krasnojarska in kakšna je njena zgodba?