Ruska najstnica do prvenca na pariškem pesku

Rusinja Mira Andrejeva je zmagovalka drugega grand slama sezone, odprtega prvenstva Francije v Parizu. Najstnica je za svoj prvi naslov na turnirjih velike četverice v finalu po uri in 22 minutah igre s 6:3 in 6:2 premagala največje presenečenje turnirja, Poljakinjo Majo Chwalinska, ki se je v finale prebila skozi kvalifikacije.

Za obe igralki je bil to prvi finale na turnirjih za grand slam, a le ena je danes pesek na igrišču Philipe-Chatrier lahko zapustila s prvim naslovom. To je na koncu uspelo 19-letni ruski najstnici. Andrejeva in Chwalinska se med seboj na najvišji ravni še nista pomerili, danes pa je bila precej bolj suverena Rusinja. V prvem nizu, polnem brejkov obeh igralk, je bila Andrejeva spretnejša, v drugem pa gladko vodila že s 5:0 in Chwalinska je lahko le še za nekaj trenutkov podaljšala finalni dvoboj.

Andrejeva, osma nosilka in osma igralka sveta, je še enkrat potrdila svoj talent, potem ko je že kot 17-letnica presenetila s polfinalom v francoski prestolnici leta 2024. To je zanjo skupno šesta lovorika na najvišji ravni turnirjev WTA in tretja letos. Pred tem je bila najboljša v Adelaidu in Linzu ter poražena v Madridu.

Veliko veselje Mire Andrejeve ob zmagi na Rolandu Garrosu. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Največje presenečenje prvenstva je že s prebojem v finale pripravila 24-letna Chwalinska. Poljakinja se je na glavni turnir prebila iz kvalifikacij in s tem postala prva kvalifikantka, ki se je na Roland Garrosu prebila v finale. Na prvi naslov na najvišji ravni pa bo še morala počakati.

Kar se tiče nastopov na turnirjih velike četverice, pa je to z naskokom njena najboljša uvrstitev. Doslej se dlje od drugega kroga na sveti travi v Wimbledonu leta 2022 namreč ni prebila, zgolj trikrat je igrala v glavnem delu turnirjev.