Mislila je, da ne bo dočakala naslednjega božiča

Ena najboljših teniških igralk doslej Martina Navratilova je razkrila, da so ji januarja odkrili raka na grlu in dojkah, ampak terapije naj bi bile uspešne.

»Kolikor vedo zdravniki, raka ni več,« je povedala v intervjuju s Piersom Morganom na TalkTV. Na Češkem rojena Američanka je osvojila devet naslovov v Wimbledonu, skupaj pa 18 za grand slam. Po strašni diagnozi je preložila posvojitev otroka, ki sta ga načrtovali z ženo Julijo Lemigovo, mis Sovjetske zveze leta 1990 in zvezdnico TV-serije Resnične gospodinje Miamija.

»Tri dni sem bila povsem panična, pomislila sem, da ne bom dočakala naslednjega božiča,« je bila šokirana 66-letnica. »Sestavila sem seznam stvari, ki bi jih še rada doživela, če mi preostane še leto življenja. Morda se bo zdelo plehko, ampak vprašala sem se tudi, kakšen nor športni avto bi rada vozila,« je priznala Navratilova in dodala, da so bili trije tedni s kemoterapijo in obsevanjem najtežja izkušnja v življenju.

Navratilovi so prvič zgodnjo obliko raka odkrili že leta 2010, ampak tudi takrat ga je premagala.