Mlada zvezdnica razkrila, kako ji je pomagal Đoković

Američanka Iva Jovic velja za eno najbolj nadarjenih mladih teniških igralk, kar je v letošnjem letu že večkrat dokazala. Lani se je veselila prve lovorike na turneji WTA, letos pa je že na prvem grand slamu leta v Avstraliji prišla do četrtfinala. Osemnajstletnica balkanskih korenin je ob tem razkrila, da ji je pri teniškem razvoju svetoval tudi Novak Đoković.

»Ogledal si je moje tekme, mi dal veliko nasvetov, kako lahko postanem boljši igralec, kaj moram izboljšati ... zato upam, da bom v svojo igro vnesel tisto vsestranskost, ki jo je Novak kazal skozi vso svojo kariero,« je Američanka razložila na podkastu Andyja Roddicka Served in dodala, da ji srbski zvezdnik občasno pošilja sporočila z analizo njenih točk. »To ni običajno spodbujanje v slogu 'zmoreš', ampak je izjemno natančno in podrobno, tako da je očitno, da si je ogledal veliko mojih tekem. Ne vem, kje najde čas za to, a si res prizadeva pomagati mladim igralcem.«

Jovic zaseda 16. mesto na WTA lestvici in trenutno nastopa na mastersu v Madridu, kjer igra tudi njena vzornica Belinda Bencic. Đoković je svoj nastop v španskem glavnem mestu odpovedal. »On je številka ena. On je moj največji vzornik. Nad Novakom ni nikogar. Zelo čudno je, ko nekoga tako dolgo obožuješ, potem pa se z njim pogovoriš in ugotoviš, moj bog, on je pravzaprav povsem običajen človek, ki ima enake težave kot vsi mi,« je odnos s srbskim zvezdnikom opisala Jovic.

Mlada teniška zvezdnica se je rodila v Kaliforniji, a večkrat obišče Srbijo, odkoder prihaja njen oče, njena mama je bila rojena v Splitu. V intervjujih se je pošalila tudi, da na igriščih uporablja srbščino, saj jo tako sodniki ne razumejo.