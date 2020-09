Mladi Finec pričakuje izenačen dvoboj z Bedenetom

Če bi upoštevali zgolj položaj na svetovni jakostni lestvici, je favorit Aljaž Bedene. FOTO: Leon Vidic

Ljubljana – Najboljši slovenski teniški igralecse bo v uvodnem krogu odprtega prvenstva ZDA pomeril s finsko št. 1. Dvoboj se bo začel ob 17. uri po srednjeevropskem času.Če bi upoštevali zgolj položaj na svetovni jakostni lestvici, je favorit Bedene, ki ta čas drži 53. mesto in je tako uvrščen 39 mest pred Ruusuvuorijem. Toda nadarjenega Finca (21 let), ki se je prav ta teden v točkovanju ATP prvič prebil med najboljšo stoterico, nikakor ne gre vnaprej odpisati.Ruusuvuori, ki bo prestal svoj ognjeni krst na turnirjih za grand slam, dobro razpoložen pričakuje prvi medsebojni dvoboj z deset let starejšim Slovencem. »Z Aljažem sva enkrat trenirala skupaj tu v New Yorku. Na mastersu je pustil dober vtis, je v odlični formi, zato pričakujem izenačen obračun,« je dvoboj z Bedenetom napovedal vzhajajoči teniški zvezdnik iz Helsinkov.Obetavni Finec je sicer že nekajkrat opozoril na svojo nadarjenost, svojo doslej najodmevnejšo zmago pa je slavil lani, ko je v Davisovem pokalu s 6:3 in 6:2 odpravil avstrijskega asa