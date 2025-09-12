Vem, veliko spim, devet do deset ur na noč

V nadaljevanju prebertie:

V središču domače teniške pozornosti je te dni največji turnir pri nas – WTA 125 v ljubljanskem parku Tivoli. V sobotni polfinale se je uvrstila Kaja Juvan. Z Ljubljančanko in zato še posebej ljubljenko domačega občinstva smo se pogovarjali o vrnitvi na tekmovalno turnejo po enoletni odsotnosti, konkurenci v Tivoliju, pristopu proti na papirju slabšim tekmicam. Kako je bivati doma in tekmovati? Koliko spanca potrebuje in kdo je edini, ki jo sredi noči lahko vznemiri?