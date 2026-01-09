Muhasti zvezdnik je znova razočaral Avstralce

Stan Wawrinka, ki je leta 2014 zmagal na turnirju za veliki slam v Avstraliji med posamezniki, bo letos zaigral na prvem velikem turnirju v teniški sezoni v Melbournu. Prireditelji odprtega prvenstva Avstralije so 40-letnemu Švicarju, ki bo konec sezone končal kariero, podelili posebno povabilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Wawrinka je prvega od svojih treh velikih turnirjev osvojil prav v Melbournu leta 2014, v sezoni, v kateri je dosegel vrhunec na tretjem mestu svetovne lestvice, in se uvrstil v dva druga polfinala. »Priložnost igrati na odprtem prvenstvu Avstralije na začetku mojega zadnjega leta na turneji mi pomeni vse,« je dejal Wawrinka, ki je zdaj 156. na lestvici.

Thanasi Kokkinakis in Nick Kyrgios bosta na domačem grand slamu igrala v dvojicah. FOTO: William West/AFP

Poslednja dva wild carda sta prejela Avstralca Jordan Thompson in Christopher O'Connell. Domači favorit Nick Kyrgios se je povabilu za nastop v glavnem žrebu turnirja odpovedal. Igral bo le v dvojicah. Avstralec po poškodbi namreč ni pripravljen na dvoboje v posamični konkurenci.

Finalist Wimbledona leta 2022 Kyrgios se je ta teden po treh letih, ko so ga mučile poškodbe, vrnil v Brisbanu, a je v uvodnem krogu izgubil proti Američanu Aleksandru Kovačeviću. »Po nekaj dobrih pogovorih s teniško zvezo Avstralije sem se odločil, da se bom na letošnjem OP Avstralije osredotočil na dvojice. Sem v formi in spet na igrišču, toda pet nizov je drugačna zver in še nisem povsem pripravljen iti tako daleč,« je zapisal Kyrgios.