Murray in Serena naprej

New York

Serena Williams lovi 24. veliki slam. FOTO: Foto Robert Deutsch/ USA TODAY Sports

se je pobral po zaostanku z 0:2 v setih in premagal Japoncas 4:6 4:6 7:6 (5) 7:6 (4) in 6:4 ob vrnitvi na OP ZDA. Škot je odigral prvi dvoboj med posamezniki na turnirju za grand-slam po januarju 2019. Trajal je 4 ure in 38 minut.je dobro začela lov na 24. naslov, za začetek je premagala rojakinjos 7:5 in 6:3. Osemintridesetletna Serena ni osvojila velikega slama od leta 2017, s 24. bi se izenačila zV naslednjem krogu se bo pomerila z RusinjoUspešna je bila, ki je nadigrala Belgijkos 6:2 in 6:2. Ne pa tudi veteranka, dvakratna zmagovalka v New Yorku, ki je izgubila s 3:6 in 5:7 proti. Kratko je potegnila še ena bivša šampionka, ki ni mogla prek(6:3, 5:7, 1:6).Tretji nosilec, lanski finalist, je bil boljši od Argentincas 6:1, 6:2 in 6:4.Danes Kaja JuvanDanes bo tekmovanje začel številka 1, dvoboj drugega kroga naj bo ob 17. uri igralaproti Estonki