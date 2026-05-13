  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Tenis

Po Đokoviću nova preizkušnja, Murray se vrača za Wimbledon

Britanski teniški igralec Jack Draper je včeraj sporočil, da se bo nekdanji prvi igralec sveta Andy Murray pridružil njegovi trenerski ekipi.
Andy Murray je na legendarnem kompleksu SW19 dvakrat dvignil pokal. FOTO: AP Foto
Galerija
Andy Murray je na legendarnem kompleksu SW19 dvakrat dvignil pokal. FOTO: AP Foto
T. E.
13. 5. 2026 | 09:06
13. 5. 2026 | 09:12
2:08
A+A-

Trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam Andy Murray se vrača v teniško karavano. Škot se bo pridružil trenerskemu štabu Jacka Draperja, 50. igralca sveta, ki je včeraj naznanil tudi, da je prekinil sodelovanje z zdaj že nekdanjim trenerjem Jamiejem Delgadom

»Zelo sem hvaležen za vse, kar je Jamie Delgado v zadnjih šestih mesecih storil zame. Je trener svetovnega kova in odličen človek,« je na družbenih omrežjih zapisal Draper. Z britanskim strokovnjakom, ki je bil tudi Murrayjev trener, ko je bil ta prvi igralec sveta, je začel sodelovati oktobra lani.

»V tem času mi bo še naprej pomagala odlična ekipa pri LTA, ki se ji je pridružil Andy Murray, ki mi bo stal ob strani skozi celotno sezono na travnatih igriščih,« je še dodal 24-letni Britanec. Polfinalist odprtega prvenstva ZDA leta 2024 se je v zadnjem letu boril s številnimi poškodbami in bo zaradi težav s kolenom izpustil tudi Roland Garros, potem ko ni nastopil na prvem turnirju za grand slam v Avstraliji. 

Jack Draper je lani zasedal četrto mesto na svetovni teniški lestvici. FOTO: Geoff Burke/Imagn Images Via Reuters Connect
Jack Draper je lani zasedal četrto mesto na svetovni teniški lestvici. FOTO: Geoff Burke/Imagn Images Via Reuters Connect

Draper se namerava vrniti na igrišča, ko se bo začel travnati del sezone. Ni še znano, ali bo nastopil že v Stuttgartu, kjer je leta 2024 osvojil prvo lovoriko na turneji. Na angleški sveti travi v Wimbledonu se še ni prebil dlje od drugega kola, njegov teniški idol Murray pa je na legendarnem kompleksu SW19 dvakrat dvignil pokal. 

Škot je nazadnje kot trener pomagal srbskemu zvezdniku Novaku Đokoviću. Ta položaj je zapustil maja lani, o izkušnji pa je povedal, da je užival v analizi in pripravi strategije, a se mu je obenem zdelo delo zelo zahtevno. 

Premium
Novice  |  Slovenija
Reportaža

Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

Bo Janša iz Bruslja vpoklical Romano Tomc?

Še največ neznank je, koga od strankarskih tovarišev bo na ministrske položaje postavil prvak SDS.
Uroš Esih 12. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vreme

Veter in toča razdejala Slovenijo, pestro tudi na Hrvaškem

Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je snežilo na višje ležečih območjih, ponekod na severu, tudi v Zgornji Dravski dolini, pa celo do nižin.
12. 5. 2026 | 08:41
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Neizpolnjevanje zavez?

Golobova vlada očitno ni prepričala zavezništva: Nato dvomi o naših izdatkih

Nato dvomi, da je Slovenija za obrambo res namenila dva odstotka BDP. Borut Sajovic: Če se ne morejo gibati državljani, se ne more premikati niti tehnika.
Peter Žerjavič 12. 5. 2026 | 19:13
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 08:33
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

»To je tisti vau učinek. Takrat jih več kot 90 % reče da« (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
INTERNET

Ko internet odpove, mnogi naredijo veliko napako

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Kristalna palača z zlatim certifikatom za trajnostne stavbe v uporabi

Ta dokazuje svojo trajnostno zasnovo in upravljanje te stavbe ter je primer naprednega poslovnega okolja.
13. 5. 2026 | 10:43
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Sašo Šmigić, Generali Investments

Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Zelena naložba, ki brez zaščite lahko drago stane

Število sončnih elektrarn še naprej narašča, strokovnjaki opozarjajo na pomen kakovostne montaže, vzdrževanja in ustreznega zavarovanja.
Marjana Kristan Fazarinc 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Umetna inteligenca

Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Andy MurrayJack DraperNovak ĐokovićWimbledon

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Vredno branja

Grozljive razmere: v hiši našli več deset izstradanih in poginulih psov

Moški, ki se je predstavljal kot reševalec psov, je imel doma okoli 50 psov, ki so živeli v grozljivih razmerah. Pristojni so našli tudi več deset trupel.
13. 5. 2026 | 11:04
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Nabiralništvo brez znanja lahko ubija: katere rastline so najbolj tvegane

Nabiralništvo ni nedolžno: podlesek, mišjak in volčja češnja so med najnevarnejšimi. Že nekaj jagod lahko pomeni smrt, opozarja strokovnjakinja.
13. 5. 2026 | 11:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Kristalna palača z zlatim certifikatom za trajnostne stavbe v uporabi

Ta dokazuje svojo trajnostno zasnovo in upravljanje te stavbe ter je primer naprednega poslovnega okolja.
13. 5. 2026 | 10:43
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Klubska legenda si Mourinha ne želi pri Realu

Nekdanji španski vratar Iker Casillas je na družbenih omrežjih zapisal, da si ne želi Joseja Mourinha na klopi Madridčanov, saj so drugi trenerji bolj primerni.
13. 5. 2026 | 10:36
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Jason Collins

Zvezdnik lige NBA je izgubil boj s pošastjo

Bil je pri športnik v katerikoli ameriški profesionalni ligi, ki je javno razkril, da je gej.
Agata Rakovec Kurent 13. 5. 2026 | 10:25
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Kristalna palača z zlatim certifikatom za trajnostne stavbe v uporabi

Ta dokazuje svojo trajnostno zasnovo in upravljanje te stavbe ter je primer naprednega poslovnega okolja.
13. 5. 2026 | 10:43
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Klubska legenda si Mourinha ne želi pri Realu

Nekdanji španski vratar Iker Casillas je na družbenih omrežjih zapisal, da si ne želi Joseja Mourinha na klopi Madridčanov, saj so drugi trenerji bolj primerni.
13. 5. 2026 | 10:36
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Jason Collins

Zvezdnik lige NBA je izgubil boj s pošastjo

Bil je pri športnik v katerikoli ameriški profesionalni ligi, ki je javno razkril, da je gej.
Agata Rakovec Kurent 13. 5. 2026 | 10:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VLAK

Na vlak tudi s kolesom? Vse, kar morate vedeti pred odhodom (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
11. 4. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PREHRANSKA DOPOLNILA

Ali prehranska dopolnila prispevajo k boljšemu zdravju?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
LJUBLJANSKI GRAD

Ostanki rimske Emone, ki jih lahko okušate

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
24. 4. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Digitalni svet se ne ustavlja. Ste pripravljeni?

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

V Portorožu o prihodnosti digitalne suverenosti in umetne inteligence

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj je karpalni kanal in kako ga uspešno zdraviti

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
Promo Delo 27. 5. 2025 | 08:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 14:36
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:32
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
12. 5. 2026 | 10:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:04
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo