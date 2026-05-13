Po Đokoviću nova preizkušnja, Murray se vrača za Wimbledon

Trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam Andy Murray se vrača v teniško karavano. Škot se bo pridružil trenerskemu štabu Jacka Draperja, 50. igralca sveta, ki je včeraj naznanil tudi, da je prekinil sodelovanje z zdaj že nekdanjim trenerjem Jamiejem Delgadom.

»Zelo sem hvaležen za vse, kar je Jamie Delgado v zadnjih šestih mesecih storil zame. Je trener svetovnega kova in odličen človek,« je na družbenih omrežjih zapisal Draper. Z britanskim strokovnjakom, ki je bil tudi Murrayjev trener, ko je bil ta prvi igralec sveta, je začel sodelovati oktobra lani.

»V tem času mi bo še naprej pomagala odlična ekipa pri LTA, ki se ji je pridružil Andy Murray, ki mi bo stal ob strani skozi celotno sezono na travnatih igriščih,« je še dodal 24-letni Britanec. Polfinalist odprtega prvenstva ZDA leta 2024 se je v zadnjem letu boril s številnimi poškodbami in bo zaradi težav s kolenom izpustil tudi Roland Garros, potem ko ni nastopil na prvem turnirju za grand slam v Avstraliji.

Jack Draper je lani zasedal četrto mesto na svetovni teniški lestvici. FOTO: Geoff Burke/Imagn Images Via Reuters Connect

Draper se namerava vrniti na igrišča, ko se bo začel travnati del sezone. Ni še znano, ali bo nastopil že v Stuttgartu, kjer je leta 2024 osvojil prvo lovoriko na turneji. Na angleški sveti travi v Wimbledonu se še ni prebil dlje od drugega kola, njegov teniški idol Murray pa je na legendarnem kompleksu SW19 dvakrat dvignil pokal.

Škot je nazadnje kot trener pomagal srbskemu zvezdniku Novaku Đokoviću. Ta položaj je zapustil maja lani, o izkušnji pa je povedal, da je užival v analizi in pripravi strategije, a se mu je obenem zdelo delo zelo zahtevno.