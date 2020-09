FOTO:Muster še danes ne ve, zakaj ga je odpustil že po pičlih dveh tednih

Ljubljana – Avstrijski teniški zvezdnik Dominic Thiem deluje sila prijazen fant, na igrišču pa se – kakor sam pravi – prelevi v morilca. To je pokazal tudi v finalu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, v katerem je po štirih urah in minuti igre strl odpor nemškega izzivalca Alexandra Zvereva in po pravem preobratu zmagal z 2:6, 4:6, 6:4, 6:3 in 7:6 (6).Šampion iz Lichtenwörtha pri Dunajskem Novem mestu, ki je kot prvi igralec v zaključnem dvoboju tega turnirja nadomestil zaostanek z 0:2 v nizih, se je tako razveselil svoje prve lovorike za grand slam, s katero si je uresničil otroške sanje. »Sploh ne morem verjeti, kaj mi je ...