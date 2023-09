Na igrišče najprej Bor Artnak, nato Blaž Rola

Slovenska moška teniška reprezentanca bo v petek in soboto v Ljubljani igrala dvoboj 2. svetovne skupine Davisovega pokala proti Luksemburgu. Danes so v Tivoliju opravili žreb, prvi od Slovencev na igrišču bo Bor Artnak, drugi Blaž Rola.

Devetnajstletni Artnak, sicer 616. igralec lestvice ATP, se bo v prvem dvoboju pomeril proti najvišje uvrščenemu Luksemburžanu, Alexu Knaffu, ki je 486. na lestvici. Nato pa bo 32-letni Rola (457. ATP) izzval Chrisa Rodescha (609.).

Po prvih petkovih obračunih posameznikov, bo v soboto najprej na vrsti obračun dvojic. Nato bosta na vrsti še dva posamična obračuna. Zmagovalec potrebuje tri zmage.

Poleg Artnaka in Role je slovenski kapetan Grega Žemlja v izbrano vrsto poklical še Sebastiana Dominka in Matica Križnika (57. mladinec). V luksemburški reprezentanci, ki jo vodi Gilles Müller, pa sta še Raphael Calzi (1665.) in Gilles Kremer, ki nima posamičnega rankinga.

Slovenija in Luksemburg sta za zdaj igrala enkrat, leta 2002 so bili uspešnejši Luksemburžani s 3:2.

Slovenci so v Davisovem pokalu nazadnje igrali februarja letos, ko so v kvalifikacijah za nastop v 1. svetovni skupini v Turčiji izgubili proti domači reprezentanci z 0:4.

Luksemburg je sicer na lestvici 17 mest za slovensko izbrano vrsto, ki zaseda 48. mesto, a je februarja v kvalifikacijah za 2. svetovno skupino na domačem igrišču ugnal Južno Afriko s 4:1.