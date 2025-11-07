Na igrišču nikoli ne razmišlja o denarju

Vodilna igralka svetovne teniške lestvice Arina Sabalenka tudi ob koncu sezone potrjuje svojo izjemno pripravljenost. Na sklepnem turnirju najboljših osmih posameznic iz teniške karavane je dobila vse tri dvoboje v skupini in tako ohranila možnosti, da bi osvojila pred koncem leta najvišjo nagrado. Kajti igralka, ki do konca turnirja ne bi doživela niti enega poraza – nanizala bi torej pet zmag, in sicer tri v skupini ter nato še v polfinalu in finalu –, bi prejela na bančni račun 4,5 milijona evrov.

Pred Belorusinjo je zdaj polfinale, v katerem bo njena današnja tekmica Američanka ruskih korenin Amanda Anisimova. Ob vprašanju, kako gleda na možnost sanjskega zaslužka na tem turnirju v Rijadu, pa je na spletni strani puntodebreak.com poudarila: »Na igrišču res nikoli ne razmišljam o denarnih nagradah. Meni je najbolj pomemben kakovosten tenis, zadovoljstvo tistih, ki pridejo gledat mojo tekmo. Uživam v tekmovanju, seveda pa je denarna nagrada bonus za tisto, ko si na igrišču uspešen.«