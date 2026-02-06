Na krilih Šeškovega podviga po novo zmago

Danes in jutri v Velenju dvoboj Davisovega pokala med Slovenijo in Turčijo, na igrišču tudi naš junak iz Melbourna.

Velenje, daleč naokrog znano po premogovniku in Gorenju ter s pogledom v oddaljeno preteklost po gradu nad mestom, je močno povezano tudi s športnimi prireditvami. In po velikih predstavah v atletiki, nogometu, rokometu ter skokih za rudarsko svetilko je v zadnjih letih to mesto v Šaleški dolini postalo tudi dom slovenskih teniških reprezentanc. Danes in jutri se bo naša moška vrsta, tudi z melbournskim junakom Žigo Šeškom, v svetovni skupini I pomerila s Turčijo. Če bi primerjali zgolj razvrstitve posameznikov, bi turški vrsti ponudili favorizirano vlogo. Res pa je, da je Slovenija na domačem igrišču ter valu izjemnega uspeha 17-letnega Žige Šeška, ki je v Velenje prišel, potem ko je v Melbournu kot prvi Slovenec v moški konkurenci osvojil turnir za mladinski grand slam, zdaj z drugačnim ...