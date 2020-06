Na novi koronavirus pozitiven tudi Ćorić, Đoković pa je zavrnil test

Ljubljana – Potem ko je bolgarski teniški igralec Grigor Dimitrov javno razkril, da je pozitiven na novi koronavirus, pred tem pa je v Beogradu in Zadru igral na ekshibiciji Adria Tour, ki jo je pripravil Novak Đoković, so bili pozitivni še trije testirani v Zadru. Med njimi je tudi hrvaški igralec Borna Ćorić, Đoković pa je v Zadru zavrnil test.



Plaz je sprožil Dimitrov, ki je zaradi izčrpanosti in slabega počutja po porazu s Čorićem odpovedal nadaljnje nastope na Adria Touru. Zatem je razkril, da je bil pozitiven na virus sars-cov-2. Ob tej novici so prireditelji v Zadru sinoči odpovedali finale med Đokovićem in Rusom Andrejem Rubljevom, vse, ki so bili v tesnejšem stiku z Dimitrovom, pa so poslali takoj na testiranje.



Kakor so sporočili s hrvaškega inštituta za javno zdravje, sta ob Ćoriću, ki je pozitivni test potrdil na družbenem omrežju instagram, pozitivna še Grigorjev kondicijski trener Kristijan Groh in Novakov kondicijski trener Marko Paniki. Đoković je test v Zadru zavrnil, ker »ne on niti člani njegovega strokovnega tabora ne kažejo simptomov«. Srbski zvezdnik je sicer v zadnjih tednih poslušal ostre kritike zaradi polnih tribun in nespoštovanja higienskih protokolov na ekshibicijskih turnirjih.



»Dobili smo informacijo in poskrbeli za vse potrebne ukrepe. Vsi, ki so bili v bližnjem stiku z Dimitrovom, se bodo testirali. Žal nam je zaradi odpovedi, a nočemo tvegati. Vest me je zelo razočarala. Mi smo upoštevali vse varnostne ukrepe, ki sta jih predpisali srbska in hrvaška vlada. Kakšna bo usoda nadaljnjih postojank Adria Toura, bomo šele videli,« je za srbski Sportklub izjavil Đoković.



Usoda nadaljnjih postojank turneje je po odpovedi zaključnega dvoboja v Zadru zaradi pozitivnega testa Dimitrova negotova. Zadru bi morali slediti še prizorišči v Banjaluki in Sarajevu, medtem ko je turnir v Črni gori odpadel. Med nadomestnimi lokacijami zanj se je omenjala tudi Slovenija.