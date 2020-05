Na obzorju združitev teniških organizacij ATP in WTA

Šef združenja teniških igralk WTA Steve Simon je v pogovoru za New York Times podprl pozive Švicarja Rogerja Federerja, Španca Rafaela Nadala in drugih o združitvi z združenjem ATP. »Ni me strah popolnega združenja. Nikoli me ni bilo,« je dejal Simon in dodal: »Bil bi prvi, ki bi to podprl. Pred tem je še dolga pot, ampak je združitev povsem smiselna.«

ATP in WTA prisiljena k nižanju stroškov zaradi covida-19

Simon meni, da bi tudi čas pandemije novega koronavirusa lahko pripomogel k dogovoru. »To je poseben čas. Krize in izzivi včasih ponudijo tudi priložnosti. Zahtevalo bi nekaj časa, ampak ne predolgo. Če se strinjaš glede cilja, ponavadi to uresničiš hitreje,« pravi Simon.



Tako ATP kot WTA sta bila prisiljena k nižanju stroškov zaradi covida-19, kar nekaj turnirjev so odpovedali ali preložili. Je pa Simon zagotovil, da združitev nikakor ni nujna za preživetje WTA. »Nikakor pri tem ne gre za reševanje WTA. Mi bomo že zdržali, ampak če je v igri dobra poslovna poteza in končno združenje ženskega in moškega tenisa, potem WTA to podpira.«