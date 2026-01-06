Rekordno visoke nagrade na OP Avstralije

Tenisači se bodo na letošnjem OP Avstralije potegovali za rekordni nagradni sklad v višini 64 milijonov evrov. V primerjavi z lanskim letom, ko je nagradni sklad znašal 55 milijonov, se je zvišal za 16 odstotkov. Zmagovalec bo domov odnesel 2,4 milijona evrov, medtem ko bodo igralci že za izpad v prvem krogu prejeli skoraj devetdeset tisočakov.

Generalni direktor avstralske teniške zveze Craig Tiley je ob tem dejal, da z dvigom denarne nagrade niso pomagali le največjim zvezdnikom, temveč tudi tistim, ki manj zaslužijo med sezono ali ki potrebujejo finančno spodbudo ob začetku leta. »16% zvišanje nagradnega sklada je izraz naše predanosti tenisu na vseh nivojih,« je dejal. »Od leta 2023 smo nagrade skupno zvišali za 55% in s tem zagotovili, da v tenisu dovolj zaslužijo vsi tekmovalci,« je dodal.

Kvalifikacije za OP Avstralije se bodo pričele 12. januarja, glavni del pa 18. januarja. Ženski finale bo odigran 31. januarja, moški 1. februarja. Branilec naslova v moški kategoriji je Jannik Sinner, ki je lani v finalu brez večjih težav odpravil Alexandra Zvereva. Branilka naslova je Madison Keys, ki je presenetljivo ugnala Arino Sabalenko.