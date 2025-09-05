  • Delo d.o.o.
    Tenis

    Na OP ZDA smo dobili prvi finalistki, lahko Sabalenka končno zmaga?

    Beloruska teniška igralka bo letos tretjič igrala v finalu turnirja za grand slam. Njena nasprotnica bo 24-letna domačinka Amanda Anisimova.
    Arina Sabalenka bo tretjič zapored igrala v finalu grand slama v New Yorku. FOTO: Mike Frey/Reuters
    Arina Sabalenka bo tretjič zapored igrala v finalu grand slama v New Yorku. FOTO: Mike Frey/Reuters
    Matic Rupnik
    5. 9. 2025 | 07:18
    5. 9. 2025 | 07:19
    3:04
    Belorusinja Arina Sabalenka se je tretjič zaporedoma uvrstila v finale teniškega odprtega prvenstva ZDA. Branilka naslova in številka 1 na svetu je sicer v polfinalu izgubila prvi niz proti domačinki Jessici Pegula, nato pa zmagala s 4:6, 6:3 in 6:4. V finalu se bo prva nosilka pomerila ali z Američanko Amando Anisimovo, ki je po triurnem dvoboju izločila Japonko Naomi Osaka.

    Alcaraz se želi Đokoviću maščevati

    »Zelo sem vesela, da sem se vrnila v finale. Bila je res težka tekma. Za to zmago sem se morala zelo potruditi,« je po ponovitvi lanskega finala New Yorka dejala Sabalenka. Po lanski zmagi proti Peguli v dveh tesnih nizih lahko Belorusinja zdaj upa na svoj drugi naslov na odprtem prvenstvu ZDA in četrto zmago na turnirjih za grand slam skupno.

    Američanka Amanda Anisimova po zmagi nad Naomi Osaka ni skrivala navdušenja. FOTO: Clive Brunskill/AFP
    Američanka Amanda Anisimova po zmagi nad Naomi Osaka ni skrivala navdušenja. FOTO: Clive Brunskill/AFP

    »Ne glede na finalno tekmico se bom v finalu borila za vsako točko, kot da bi bila zadnja v mojem življenju,« je napovedala. To pomeni, da lahko Sabalenka po dveh porazih v finalih OP Avstralije in OP Francije ter izpadu v polfinalu Wimbledona sezono okrona s pokalom za grand slam. Leta 2023 je v New Yorku proti poznejši zmagovalki, Američanki Coco Gauff zamudila priložnost, da bi uspešno sklenila sezono.

    Prvi niz proti 31-letni Peguli se je za branilko naslova po začetnem vodstvu končal slabo. Belorusinja je sprva vodila s 4:2, toda nato je tekmici po neizsiljenih napakah dovolila, da se je vrnila v igro. Pegula je s preobratom navdušila občinstvo in si zagotovila prvi niz.

    Jannik Sinner na OP ZDA izgleda izjemen. FOTO: Mike Frey/Reuters
    Jannik Sinner na OP ZDA izgleda izjemen. FOTO: Mike Frey/Reuters

    V nadaljevanju je Sabalenka dvignila raven svoje igre. Tako drugi kot tretji niz je začela s hitrimi brejki. Medtem ko je drugi niz nadzorovala, se je morala v tretjem večkrat boriti, da je ohranila prednost. Z dvakrat več osvojenimi neposrednimi točkami (42) je Sabalenka preprečila Peguli (21), da bi se ta maščevala za lanski finale.

    Anisimova boljša od Osake, zvečer moški polfinale

    Naomi Osaka se je po premoru zaradi rojstva hčerke prvič po letu 2023 uvrstila v polfinale turnirja za grand slam. Tokrat je bila od nje boljša domačinka Amanda Anisimova, ki je Japonko premagala s 6:4 in 6:3. Danes zvečer se bosta v polfinalu pomerila Novak Đoković in Carlos Alcaraz, ponoči pa nas čaka še dvoboj med Jannikom Sinnerjem in Felixom Augerjem Aliassimejem.

    Več iz teme

    Arina Sabalenka Jessica Pegula OP ZDA New York US Open WTA Iga Swiatek Novak Đoković OP Avstralije Naomi Osaka Coco Gauff Jannik Sinner Viktorija Azarenka grand slam

