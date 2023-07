Na sveti travi Đokovića čaka zmenek z zgodovino

Z današnjimi dvoboji prvega kroga se začenja Wimbledon, največji teniški turnir na svetu in tretji turnir za grand slam v letošnji sezoni. Po prepričljivih zmagah na OP Avstralije in Roland-Garrosu v Parizu bi bilo vse razen novega slavja Novaka Đokovića veliko presenečenje, v ženskem delu turnirja pa je krog favoritk precej širši, saj prva igralka sveta Iga Swiatek ne blesti na travi, za nameček so jo zdelale še zdravstvene težave. V glavnem delu turnirja je tudi Kaja Juvan.

