Nadal blesti na pesku, slovo Bertensove

Pariz - Španski teniški igralec Rafael Nadal nadaljuje serijo prepričljivih zmag na letošnjem odprtem prvenstvu Francije v Parizu. V četrtem krogu je ugnal Američana čeških korenin Sebastiana Kordo s 6:1, 6:1, 6:2. Do četrtfinala je Nadal oddal le 23 iger in ostaja v igri za izenačenje rekorda Švicarja Rogerja Federerja, ki je osvojil 20 grand slamov.



Največ iger je 34-letni Španec izgubil v prvem krogu proti Belorusu Jegorju Gerasimovu, in sicer deset. Proti Američanu Mackenzieju McDonaldu je oddal štiri, proti Italijanu Stefanu Travaglii pet, danes pa je tekmecu, 20-letnemu Kordi, sinu Petra Korde, oddal le štiri igre.



Dvoboj je trajal slabi dve uri, začel pa se je z maratonsko prvo igro, v kateri je imel Američan, precej priložnosti za odvzem servisa 12-kratnemu zmagovalcu Rolanda Garrosa. Nadal je zdržal in nato dobil prvih pet iger. Čeprav je Španca nekoliko motil veter, je še naprej osvajal igre kot po tekočem traku. V drugem nizu je trikrat prišel do odvzema servisa, v tretjem pa je kvalifikant izkoristil padec zbranosti zmagovalca 19 turnirjev velike četverice in povedel z 2:0. Nadal je nato znova nanizal šest zaporednih iger za svojo 97. zmago na pariškem rdečem pesku.



Za polfinalno vstopnico se bo Nadal pomeril z boljšim iz obračuna med Italijanom Jannikom Sinnerjem in Nemcem Alexandrom Zverevom.

Slovo Bertensove

V ženski konkurenci se je po prvi nosilki poslovila tudi petopostavljena Nizozemka Kiki Bertens. V dveh nizih jo je s 6:4, 6:4 izločila Italijanka Martina Trevisan, 159. igralka lestvice WTA. V četrtfinalu se bo 26-letna Italijanka pomerila s Poljakinjo Igo Swiatek, ki je izločila prvo nosilko Simono Halep.