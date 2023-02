Nadal: Hvala, ampak vemo, komu je pripadlo leto

Rafael Nadal je znova pokazal, kako velik športnik je. Čeprav je bilo zanj leto 2022 sijajno, osvojil je dva naslova za grand slam in se z 22. povzpel na vrh večne lestvice ter bil spet številka 1 svetovnega tenisa, je navijačem sporočil, naj ne glasujejo zanj za nagrado laureus.

»Hvala za nominacijo, ampak leto 2022 pripada nekomu drugemu. Vamos, @leomessi, to si zaslužiš,« je zapisal španski veteran na instagramu. Nadal, veliki ljubitelj nogometa, je namreč podprl Lionela Messija, ki je z Argentino osvojil naslov svetovnega prvaka in bil najboljši igralec mundiala v Katarju.

Sledilci so bili navdušeni nad gesto. Eden je zapisal: »Ko en velikan podpre drugega, čudovito!« Med nominiranci za najbolj prestižno športno nagrado so pri moških še Kylian Mbappe, Max Verstappen, Mondo Duplantis in Steph Curry. Pri ženskah so kandidatke Shelly-Ann Fraser-Pryce, Katie Ledecky, Sydney McLaughlin, Alexia Putellas, Mikaela Shiffrin in Iga Šwiatek.

Nagrado laureus bodo podelili med marcem in majem.