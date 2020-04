Nadal pesimističen glede nadaljevanja sezone

Madrid

Glavna težava potovanja

Roger Federer in Rafael Nadal se bosta lahko pomerila prek simulacije. FOTO: AFP

Virtualno OP Madrida

, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je izjavil, da je zelo pesimističen glede možnosti, da bi se teniška sezona lahko v kratkem spet nadaljevala.Profesionalni tenis se je zaustavil tik pred začetkom turnirja v Indian Wellsu 9. marca, v najboljšem primeru bi se seriji ATP in WTA lahko nadaljevali konec julija. »Iz mojega zornega kota sem zelo pesimističen, da bi se lahko tenis kmalu vrnil v normalne tirnice,« je povedal ta čas številka 2 na lestvici ATP v spletnem pogovoru za špansko teniško zvezo.»V tenisu moraš potovati vsak teden, živeti v hotelih, zamenjati veliko držav. Tudi če bi igrali brez gledalcev, bi moralo biti vključenih veliko ljudi. Na mednarodni ravni tenisa vidim v tem veliko težavo,« pravi Rafa, ki si je obetal novo izjemno sezono na pesku. OP Francije, ki bi moralo biti sprva 24. maja, je bilo že večkrat preloženo, zadnji datum začetka je 20. september, po OP ZDA. Wimbledon je odpovedan.Nadal daje zdravju prednost pred tenisom. »Smo v zelo težki situaciji. Korak za korakom se zdi, da smo iz najhujšega. Zdaj traja že mesec in pol, upam, da bomo na koncu govorili o mesecih in ne letih, preden bo vse spet normalno. Hudo mi je za vse ljudi, ki so izgubili življenja. Tukaj je tudi ekonomski vidik, ogromno jih je ostalo brez služb,« je govoril 33-letni Nadal in opozoril, da bodo tenisači morali najprej obnoviti telesno pripravljenost, preden bodo lahko nastopili na turnirjih.»Težko bo priti v formo, potrebne bo veliko discipline in odrekanja. Tudi trpljenja. Prej ko bomo lahko spet igrali, bolje bo, toda obstajajo stvari, ki so pomembnejše od tenisa,« se zaveda Nadal, ki je danes začel virtualni Madrid Open, v katerem bo 32 igralcev loparje zamenjalo za igralne konzole.Španijo je novi koronavirus še posebej prizadel, okuženih je prek 225.000 ljudi, umrlo jih je skoraj 25.000.Nadal je v svoji karieri devetnajstkrat zmagal na turnirjih za grand slam, rekordnih dvanajstkrat na odprtem prvenstvu Francije (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019), v letih 2008 in 2010 na odprtem prvenstvu Anglije, leta 2009 na odprtem prvenstvu Avstralije, v letih 2010, 2013, 2017 in 2019 pa na odprtem prvenstvu ZDA.V tem času skuša delovati tudi dobrodelno, pridružil se je svojima velikima tekmecema Srbuin Švicarjuv pobudi za ustanovitev sklada za pomoč nižje uvrščenim igralcem, ki so v težavah zaradi ohromitve svetovnega tenisa. Toda za Španca prednost ostaja boj proti pandemiji.Prejšnji mesec je s košarkarjemšpanske športnike pozval, naj donirajo denar Rdečemu križu za pomoč prizadetim zaradi pandemije novega koronavirusa.