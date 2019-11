Nadal popeljal Španijo do velike solatne posode

Madrid – Španska moška teniška reprezentanca je dodobra izkoristila, da je bil gostitelj finalnega turnirja letos povsem spremenjenega tekmovanja za Davisov pokal Madrid. V čarobni škatli so Španci prišli do šeste velike solatne posode, potem ko so v finalu z 2:0 ugnali Kanadčane. Veliki domači junak je bil prvi igralec sveta Rafael Nadal, ki je finalni turnir končal neporažen, sodeloval je pri kar osmih španskih zmagah v skupno 14 dvobojih, v finalu je s 6:3, 7:6 (7) ugnal Denisa Šapovalova. Vsekakor pa je bil junak tudi Roberto Bautista Agut, ki mu je med tednom umrl oče, tako da je med turnirjem odpotoval domov in se vrnil za finale, v katerem je s 7:6 (3), 6:3 premagal Felixa Auger-Aliassima. »Izjemen teden je za nami, veliko stvari se je zgodilo. Ta čas ne bi mogel biti srečnejši, bilo je nepozabno,« se je veselil najboljši igralec letošnje sezone.